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محافظات

رسميا.. تغيير اسم شارع الغشام بالزقازيق إلى شارع الشهيد عمر ياسر عبد العظيم.. تفاصيل

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 12:42 م
.تغيير اسم شارع الغشام
.تغيير اسم شارع الغشام بالزقازيق
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محمد الطحاوي
قام رجال مركز ومدينة الزقازيق بتعليق لافته تحمل اسم الشهيد "عمر ياسر عبد العظيم" على شارع الغشام "سابقا" بمدينة الزقازيق، وذلك تنفيذا لقرار الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية وتخليدا لذكرى الشهيد البطل.

كان  الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية أصدر القرار رقم 10404 لسنة 2019، بإطلاق اسم الشهيد النقيب "عمر ياسر عبد العظيم"، على مدرسة سنهوت الابتدائية الجديدة بمركز منيا القمح.

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أكد محافظ الشرقية أن إطلاق اسم الشهيد على المدرسة يأتي تخليدًا لذكراه الطاهرة وتقديرًا لما قدمه من تضحيات غالية من أجل الدفاع عن أمن واستقرار البلاد، مشددا على ضرورة تلبية مطالب أسر الشهداء تقديرًا لما قدمه ابنائهم من دماء زكية وطاهرة للدفاع عن الوطن الغالي.


فيما قرر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، ترقية الشهيد ملازم أول عمر ياسر عبد العظيم سالم، الضابط بمديرية أمن الشرقية سابقًا، استثنائيًا، إلى رتبة النقيب اعتبارًا من أول يونيو 2019.

ونشرت الجريدة الرسمية، القرار الذي جاء بعد الإطلاع على القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة وتعديلاته، وعلى قرار لجنة فحص حالات الاستشهاد بجلستها رقم 864، وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة.

كان اللواء جرير مصطفى مدير أمن الشرقية إخطارا من اللواء محمد والى مدير إدارة البحث الجنائي بالمحافظة يفيد باستشهاد النقيب "عمر ياسر" معاون مباحث مركز شرطة أبوحماد بمحافظة الشرقية أثناء مطاردته تشكيل عصابي سرق سيارة مواطن على طريق "بلبيس- أبوحماد" .
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