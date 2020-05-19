رسميا.. تغيير اسم شارع الغشام بالزقازيق إلى شارع الشهيد عمر ياسر عبد العظيم.. تفاصيل

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أكد محافظ الشرقية أن إطلاق اسم الشهيد على المدرسة يأتي تخليدًا لذكراه الطاهرة وتقديرًا لما قدمه من تضحيات غالية من أجل الدفاع عن أمن واستقرار البلاد، مشددا على ضرورة تلبية مطالب أسر الشهداء تقديرًا لما قدمه ابنائهم من دماء زكية وطاهرة للدفاع عن الوطن الغالي.

فيما قرر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، ترقية الشهيد ملازم أول عمر ياسر عبد العظيم سالم، الضابط بمديرية أمن الشرقية سابقًا، استثنائيًا، إلى رتبة النقيب اعتبارًا من أول يونيو 2019.



