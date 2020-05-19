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سيارات

سعر ومواصفات هيونداي ايونك هايبرد hyundai ioniq hybrid .. فيديو وصور

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 01:08 م
هيونداي ايونك هايبرد
هيونداي ايونك هايبرد hyundai ioniq hybrid
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اشرف عطية
قامت شركة هيونداي بطرح السيارة الجديدة  ايونك هايبرد hyundai ioniq hybrid 2020 و هي تعتبر سيارة هايبرد هجين مما يعني أنها تعمل بمحركين واحد كهرباء والآخر بنزين. 

هيونداي ايونك هايبرد hyundai ioniq hybrid هي سيارة ليفت باك تقع ما بين النموذج السيدان ذي الخمسة مقاعد داخلية و الكوبيه المنحدرة من الخارج.

مواصفات هيونداي ايونك هايبرد hyundai ioniq hybrid

تأتي السيارة هيونداي ايونك هايبرد hyundai ioniq hybrid بمحرك وقود رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، ليولد قوة 123 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 151 نيوتن / متر.

هيونداي ايونك هايبرد hyundai ioniq hybrid بها ايضا بمحرك كهربائي بطاقة 1.5 كيلو وات في الساعة، ليخرج قوة 43 “حصان”، وعزم أقصي للدوران 170 نيتون / متر ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 3.9 لتر عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم..

hyundai ioniq egypt

سعر هيونداي ايونك هايبرد hyundai ioniq hybrid

تأتي السيارة هيونداي ايونك هايبرد hyundai ioniq hybrid في مصر بسعر 590.000 جنيه
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