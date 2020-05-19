شهيد جديد من الأطباء في معركة كورونا

نعت النقابة الفرعية، لأطباء القاهرة، برئاسة الدكتورة شيرين غالب، الشهيد الدكتور فكري منير عزيز، إثر إصابته بفيروس كورونا.









وأوضحت النقابه، أن عدد حالات الإصابة بـ فيروس كورونا من الأطباء، تزايد طبقا للبيانات الواردة.









وجاءت أسماء الأطباء المتوفين كالآتي:









أحمد اللواح









سونيا عبد العظيم









جبريل على يوسف









طارق شكرى









أشرف عدلي









هشام الساكت









ممدوح السيد









طارق حسين مخيمر









احمد عزت دراز









حسان السوري.. سوري الجنسية









ياسر عثمان استشاري الصدر و العناية بمستشفي صدر المعمورة









كارم محمود رئيس قسم الباطنه بمستشفي الأقصر الدولى



