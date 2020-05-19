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أخبار البلد

الحكومة: ارتداء الكمامة إجباري اعتبارا من 30 مايو.. و4 آلاف جنيه غرامة للمخالف

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 02:15 م
مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي
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محمود مطاوع
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الثلاثاء، قرارًا يتعلق بالإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لانتشار جائحة كورونا، خلال فترة ما بعد انقضاء إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك اعتبارًا من 30 مايو، ولمدة خمسة عشر يومًا. 

وألزم قرار مجلس الوزراء وفقا للمادة الحادية عشرة، العاملين والمترددين على جميع الأسواق، أو المحلات، أو المنشآت الحكومية، أو المنشآت الخاصة، أو البنوك، أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل الجماعية؛ سواء العامة أو الخاصة، بارتداء الكمامات الواقية ، وذلك  لحين صدور إشعار آخر.


كما نص القرار، في مادته الرابعة عشرة، على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها، يُعاقب كل من يخالف حكم المادة الحادية عشرة من هذا القرار بغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه، ويُعاقب كل من يخالف باقي أحكام هذا القرار بالحبس وبغرامة لا تجاوز أربعة ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
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