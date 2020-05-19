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اقتصاد

وزيرة التخطيط: أزمة كورونا غير مسبوقة.. وأثرت على التجارة والاستثمار الدولى

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 02:58 م
هالة سعيد وزيرة التخطيط
هالة سعيد وزيرة التخطيط
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ولاء عبد الكريم
أكدت الدكتورة هاله السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن  تأثير أزمة كورونا على الاقتصاد المصري والعالمي كبير، ويعتبر من الأزمات التى حدثت بشكل مفاجئ ولم تكن فى الحسبان، الا ان الحكومة المصرية فور ظهور الأزمة اتخذت إجراءات استباقية لمواجهة الأزمة والتعايش مع الواقع الجديد.

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وأوضحت السعيد خلال ندوة نظمتها غرفة التجارة الأمريكية  عبر الفيديو كونفرانس اليوم الثلاثاء، أن أزمة كورونا غير مسبوقة حيث لم يواجه العالم مثلها منذ أزمة الكساد الكبير.
 
وأضافت هالة السعيد أن الأزمة الحالية مختلفة لأنها تؤثر علي قطاع الصحة من خلال التأثير على صحة الإنسان بشكل أساسي وبالتالي فهي تؤثر علي نشاطات القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وأكدت أن الضرر الواقع علي الاقتصاد العالمي كبير من حيث انخفاض حجم التجارة الدولية وحجم الاستثمارات والتأثير على سوق العمل.

ولفتت إلي أن تقدير منظمة العمل الدولية للوظائف التي من شأنها فقدان أماكنها وفرصها في التوظيف تصل في المتوسط لـ ٢٥ مليون وظيفة وهو ما سيكون له تداعيات وضرر اقتصادي كبير.
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