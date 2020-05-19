خلال 20 يوما.. تحرير 4 آلاف و108 محاضر إزالة لـ45 حالة تعد بالمنوفية

كشف اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، عن تحرير 4 آلاف و108 محضر تقسيم بزمام المحافظة علي مساحة إجمالية بلغت 837 فدانا و11 قيراطا و15 سهما، مشددًا علي تكثيف الأعمال لرصد المخالفين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال القائمين بتقسيم وبيع أي مساحات زراعية بالمخالفة للقوانين والقرارات الوزارية وحفاظًا علي الرقعة الزراعية.





كما أشار المهندس أشرف الجمل، مدير مديرية الزراعة بالمنوفية، إلى تنفيذ إزالة لعدد 45 حالة تعدى على الأراضى الزراعية بنطاق المحافظة بإجمالي مساحة 2 فدان و9 قراريط و20 سهما خلال الفترة من أول مايو الحالي وحتي أمس الإثنين وذلك من خلال الحملات المكبرة بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية حفاظًا على هيبة وحقوق الدولة، ومؤكدًا استمرار الحملات والمتابعة الدورية للتصدي للمخالفين والتعامل بكل حزم مع أية محاولات للبناء المخالف بدون تهاون أو تقصير.





كما أكد مدير مديرية الزراعة علي الانتهاء من حصاد 133 الف و 396 فدان من محصول القمح حتي الأحد الماضي بنسبة تنفيذ 100%، مشيرًا إلى توريد ما يقرب من 121 ألفا و716 طن قمح بجهات التوريد ، ومؤكدًا أن معدلات التوريد تسجل زيادة هذا العام مقارنة بالعام الماضي.





كما أضاف " الجمل " إلي أنه تم الإنتهاء من زراعة مساحة 944 فدانا من محصول القطن من إجمالي المساحة المستهدف زراعتها بزمام المحافظة، كما تم الانتهاء من زراعة 71 ألف فدان من الذرة البيضاء و 46 ألفا و900 فدان من الذرة الصفراء بإجمالي مساحة 117 ألفا و900 فدان بنسبة تنفيذ 49 % من المساحة المستهدف زراعتها.





وأكد محافظ المنوفية أن الدولة تولى إهتمامًا كبيرًا بقطاع الزراعة والمزارعين وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لهم وكذا تقديم التوصيات الفنية للنهوض بقطاع الزراعة حفاظًا على الإنتاجية، موضحًا أن قطاع الزراعة يتصدر أهم المقومات الاقتصادية للمحافظة.