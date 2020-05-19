AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

خلال 20 يوما.. تحرير 4 آلاف و108 محاضر إزالة لـ45 حالة تعد بالمنوفية

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 03:46 م
صدى البلد
Advertisements
محمد امين
كشف اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، عن تحرير 4 آلاف و108 محضرتقسيم بزمام المحافظة علي مساحة إجمالية بلغت 837 فدانا و11 قيراطا و15 سهما، مشددًا علي تكثيف الأعمال لرصد المخالفين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال القائمين بتقسيم وبيع أي مساحات زراعية بالمخالفة للقوانين والقرارات الوزارية وحفاظًا علي الرقعة الزراعية.


كما أشار المهندس أشرف الجمل، مدير مديرية الزراعة بالمنوفية، إلى تنفيذ إزالة لعدد 45 حالة تعدى على الأراضى الزراعية بنطاق المحافظة بإجمالي مساحة 2 فدان و9 قراريط و20 سهما خلال الفترة من أول مايو الحالي وحتي أمس الإثنين وذلك من خلال الحملات المكبرة بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية حفاظًا على هيبة وحقوق الدولة، ومؤكدًا استمرار الحملات والمتابعة الدورية للتصدي للمخالفين والتعامل بكل حزم مع أية محاولات للبناء المخالف بدون تهاون أو تقصير.

كما أكد مدير مديرية الزراعة علي الانتهاء من حصاد 133 الف و 396 فدان من محصول القمح حتي الأحد الماضي بنسبة تنفيذ 100%، مشيرًا إلى توريد ما يقرب من 121 ألفا و716 طن قمح بجهات التوريد ، ومؤكدًا أن معدلات التوريد تسجل زيادة هذا العام مقارنة بالعام الماضي.

كما أضاف " الجمل " إلي أنه تم الإنتهاء من زراعة مساحة 944 فدانا من محصول القطن من إجمالي المساحة المستهدف زراعتها بزمام المحافظة، كما تم الانتهاء من زراعة 71 ألف فدان من الذرة البيضاء و 46 ألفا و900 فدان من الذرة الصفراء بإجمالي مساحة 117 ألفا و900 فدان بنسبة تنفيذ 49 % من المساحة المستهدف زراعتها.

وأكد محافظ المنوفية أن الدولة تولى إهتمامًا كبيرًا بقطاع الزراعة والمزارعين وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لهم وكذا تقديم التوصيات الفنية للنهوض بقطاع الزراعة حفاظًا على الإنتاجية، موضحًا أن قطاع الزراعة يتصدر أهم المقومات الاقتصادية للمحافظة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

زراعة 240 ألف فدان قمح في أسيوط والانتهاء من تجهيز 27 شونة وصومعة

حق الشعب.. إزالة تعديات على 15 فدانا أملاك دولة في مدينة السادات

الزراعة: المحاصيل الشتوية ساهمت في الاحتياطي الاستراتيجي..ونستعد للصيفية

بدء حصاد محصول القمح بمركز أبنوب في أسيوط.. صور

محافظ المنوفية: إزالة 155 حالة تعد على الأراضي الزراعية منذ بدء فترة الحظر

إزالة 279 حالة تعد على أراضى أملاك الدولة في المنوفية

ترشيحاتنا

بإطلالة ناعمة .. شيما صابر تتألق برفقة زوجها في أحدث ظهور

لتحفيزها على إقراض القطاع الخاص.. البنك المركزي يصدر ضمانات بقيمة 100 مليار جنيه للبنوك

بشرى سارة.. استشارى طب وقائى: قريبا سيتم الإعلان عن لقاح جديد لفيروس كورونا

علامات ليلة القدر.. علي جمعة يكشف عن 9 أمور

مي عمر تكشف لمحات من الحلقة الأخيرة لمسلسل البرنس.. وزوجها محمد سامى يهددها

أخبار الفن.. فيديو يكشف علاقة محمد رمضان وصدام حسين.. انتحار ممثل معروف في نهار رمضان.. وفاة زوج صفاء أبو السعود

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو مصاب بـ فيروس كورونا.. 5 نصائح للتنفس بشكل صحي

هيونداي توسان hyundai tucson.. تعرف على مواصفاتها بعد تحقيقها أفضل مبيعات.. صور

مستشفى بريطاني يخطط لاختبار النيكوتين كعلاج محتمل لـ كورونا