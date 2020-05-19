المهدي بن عطية يرفض العودة للعب في صفوف منتخب المغرب

أكد المغربي المهدي بن عطية لاعب فريق الدحيل القطري عدم عودته من قرار اعتزاله اللعب دوليا، مشيرا الى شيء واحد يجعله يتراجع عن القرار.





وقال "بن عطية" في تصريحات عبر لايف بثه من صفحته ونقلته العديد من وسائل الإعلام المغربية: "لا يمكننى العودة إلى منتخب المغرب الفترة القادمة، والحالة الوحيدة لعودتي للعب دوليا هى أن بطولة أمم إفريقيا غدا ولا يوجد مدافعين وإذا طلبني المنتخب في ذلك الوقت سأكون جنديا يلبي نداء بلاده".





وأكمل: "هناك العديد من المدافعين في الوقت الحالي يمتلكون مهارات وقدارت يستحقون حمل قميص المنتخب وهم در بانون، غانم سايس، وجواد الياميق، ويونس عبد الحميد، ونايف أكرد ثم زهير فضال".





لعب المهدي بن عطية مع منتخب المغرب 61 مباراة وسجل هدفين طوال الـ11 عاما وأعلن اعتزال اللعب بعد كأس العالم 2018.



