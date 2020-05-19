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محافظات

نائب محافظ الدقهلية يجتمع مع مسئولي الطب الوقائي ويتابع عملية أخذ العينات

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 04:27 م
هيثم الشيخ نائب محافظ
هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية
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همت الحسينى
عقد هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع مسئولي الطب الوقائي بحضور سعد الفرماوي السكرتير العام للمحافظة ومنال الغندور السكرتير المساعد لتحديد الإجراءات اللازم اتخاذها تجاه منع انتشار فيروس كورونا. 

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بتكثيف الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا ومنع انتشاره حفاظا على صحة وسلامة المواطنين عقب اصابة المحافظ أمس بفيروس كورونا المستجد ومدير عام البيئة بالمحافظة.

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وأكد نائب المحافظ أننا سنتخذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لضمان سلامة وحماية العاملين بالديوان العام والمترددين من أهالي الدقهلية، مطالبا مسئولي الطب الوقائي بأخذ مسحة من جميع المخالطين لمحافظ الدقهلية للاطمئنان على حالتهم الصحية ومدى سلامتهم لاتخاذ الإجراء المناسب تجاه كل شخص.

وفى ذات السياق تابع نائب المحافظ عملية أخذ العينات وتحليلها من العاملين بديوان عام المحافظة والتى تمت بمعرفة فريق الطب الوقائى بمديرية الصحة بالدقهلية، وقال نائب المحافظ إن ذلك يأتى بهدف الاطمئنان على صحة جميع العاملين بالديوان العام والتأكد من سلامتهم.
نائب محافظ الدقهلية يجتمع مع مسئولي الطب الوقائي ويتابع عملية أخذ العينات
نائب محافظ الدقهلية يجتمع مع مسئولي الطب الوقائي ويتابع عملية أخذ العينات
نائب محافظ الدقهلية يجتمع مع مسئولي الطب الوقائي ويتابع عملية أخذ العينات
نائب محافظ الدقهلية يجتمع مع مسئولي الطب الوقائي ويتابع عملية أخذ العينات
نائب محافظ الدقهلية يجتمع مع مسئولي الطب الوقائي ويتابع عملية أخذ العينات
نائب محافظ الدقهلية يجتمع مع مسئولي الطب الوقائي ويتابع عملية أخذ العينات
نائب محافظ الدقهلية يجتمع مع مسئولي الطب الوقائي ويتابع عملية أخذ العينات
نائب محافظ الدقهلية يجتمع مع مسئولي الطب الوقائي ويتابع عملية أخذ العينات
نائب محافظ الدقهلية يجتمع مع مسئولي الطب الوقائي ويتابع عملية أخذ العينات
نائب محافظ الدقهلية يجتمع مع مسئولي الطب الوقائي ويتابع عملية أخذ العينات
نائب محافظ الدقهلية يجتمع مع مسئولي الطب الوقائي ويتابع عملية أخذ العينات
نائب محافظ الدقهلية يجتمع مع مسئولي الطب الوقائي ويتابع عملية أخذ العينات
نائب محافظ الدقهلية يجتمع مع مسئولي الطب الوقائي ويتابع عملية أخذ العينات
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