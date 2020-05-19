توزيع 10 آلاف كرتونة مواد غذائية و50 ألف كيلو لحوم في المنيا

انتهت جمعية الأورمان من توزيع الكميات المقرر توزيعها فى رمضان هذا العام من كراتين المواد الغذائية واللحوم .





حيث قام مكتب الأورمان بمحافظة المنيا بتوزيع 10 ألاف كرتونة مواد غذائية، وتوزيع 50 ألف كيلو لحوم على الأسر الأكثر احتياجًا فى قرى ونجوع ومدن مراكز محافظة المنيا.





وقال ممدوح شعبان مدير الجمعية أن التوزيع بدأ قبل بدء شهر رمضان بأسبوع على الأقل، وأن التوزيع تم بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة تحت اشراف مديرية التضامن الإجتماعى بالمحافظة وبرعاية اللواء اسامه القاضى محافظ المنيا.





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وأشار شعبان أنه تم التوزيع بالقرى الأكثر احتياجًا فى جميع عزب ونجوع وقرى مراكز المحافظة ( أبوقرقاص – بني مزار – ديرمواس – سمالوط – العدوة – مطاى – مغاغة – ملوى – المنيا ).



