ياسر عبيدو يكتب: غريب فى بيتى

أصبح العالم يدرك الآن أكثر من اى وقت مضى أن الحضارة وبال على الانسان فقد كشفت كارثة الكورونا الضيف الثقيل الذى يقاسمنا كل شيء فى حياتنا بل ويمارس دور الاب والمربى الصارم الذى لا تستطيع تجاهل وجوده,فهو رغم التقدم الهائل ضرب أكثر أدوات العالم المتحضر فى اعز واحدث ما يملك فها هو ينكل بحاملات الطائرات وما حوت ليست فى دولة بل فى كل الدول وتسللت الى الغواصات والسفن التجارية والحربية والترفيهية ,فأبطل مفعولها وجعل الناس يهربون من كل طقوسهم وعاداتهم, فبدا وكأن الفيروس لا يعجبه تربيتنا وأخلاقنا التى طوعت للانسان قتل اخيه فأرست قانونها الخاص لحرمان الدول الكبرى والتى كانت كبرى.





د. فهيم يونس هو رئيس قسم الأمراض المعدية بجامعة ميريلاند بالولايات المتحدة استعرنا بعض التويتات علي حسابه بالإنجليزية وها أنا أنشرها بعد ترجمتها لأننا فى الهم سواء ,فقد وحد الفيروس العالم أو أرسى اشتراكية المرض بل وديموقراطيته أيضا فقد أصاب الجميع الاغنياء والفقراء ولم يسلم منه جنس اصفر او ابيض او اسود





.. اعتقد ان هذا الملخص المفيد للفترة القادمة عن كيفية التعايش مع الكورونا:





١. سوف نعيش مع Covid19 لعدة أشهر. دعنا لا ننكر ذلك أو نفزع بل دعنا لا نجعل الحياة صعبة بلا داع فلنتعلم أن نكون سعداء وأن نتعايش مع هذه الحقيقة.





٢. لن يقلل الفيروس من تأثيره في الصيف .. إنه الصيف الآن في البرازيل والأرجنتين، لكن الفيروس ينتشر هناك بسرعة.





٣. لا يمكنك تدمير الفيروسات التي اخترقت الخلايا عن طريق شرب الكثير من الماء،





٤. غسل اليدين والحفاظ على مسافة ١.٨ متر هو أفضل طريقة للحماية من الفيروس. إذا لم يكن لديك مريض Covid19 في المنزل ، فلا حاجة لتطهير الأسطح والأثاث في المنزل.





٥. اكياس البضائع، ومضخات البنزين، وعربات التسوق و أجهزة الصراف الآلي لا تسبب العدوى. اغسل يديك، عش حياتك كالمعتاد.





٦. فيروس Covid19 لا ينتقل عن طريق الغذاء. بل عن طريق القطرات و الرذاذ مثل الانفلونزا.





٧. دخول الساونا لا يقتل الفيروسات التي اخترقت الخلية.





٨. يمكنك أن تفقد خاصية الشم مع العديد من أمراض الحساسية والالتهابات الفيروسية. هذا عرض غير محدد لـ Covid19.





٩. بمجرد أن نصل إلى المنزل،نحن لسنا بحاجة إلى تغيير الملابس والاستحمام على وجه السرعة. الطهارة فضيلة، وليست وسواس قهري.





١٠. فيروس Covid19 لا يعلق في الهواء. هو عدوى بالتنقيط التي تتطلب الاتصال الوثيق. الهواء نظيف، يمكنك المشي حول الحدائق و الأماكن المفتوحة (مع الحفاظ على التباعد).





١١. لا يميز الفيروس بين العرق أو الجنس أو الدين، بل ينتقل إلى جميع الناس.





١٢. يكفي استخدام الصابون العادي و لا ينصح باستخدام الصابون المضاد للبكتيريا بالضرورة. الفيروس ليس بكتيريا على أي حال.





١٣. لا داعي للقلق بشأن طلبات الطعام الخاصة بك. ولكن إذا كنت تريد يمكنك تسخينه قليلا في الميكروويف.





١٤. فرصة جلب الفيروس الي المنزل مع حذائك والحصول على المرض هي نفس فرصة التعرض للاصابة بالبرق مرتين في يوم واحد وهوشبه مستحيل فلا داعى للهلع فوق الحد





١٥. لا يمكن أن تكون محميا من الفيروس عن طريق شرب او أكل الخل والسماق والصودا والزنجبيل وما شابه لها من مقويات المناعة فهى عوامل مساعدة لا مانعة او قاتلة له وحدها



