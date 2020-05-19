متضررو محور ترعة الزمر: إحنا مش مخالفين وورقنا سليم.. فيديو وصور





وقال في شكواه، إن كوبرى ترعة الزمر كان له عدة بدائل ولكن لا أحد سمع لهم، كان من الممكن ان يقم نفق او ان يتم تصغير حارات الكوبرى حتى يتجنبو التصاقة بالعمارات المجاورة لة .





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واضاف الى حديثة ان المسؤولين يقولون السكان مخالفين وان هذة العمارات منشاة على اراضى الدولة ولكن نحن لدينا عقد رخصة مبانى و عقد الاراضى مسجل فى الشهر العقارى و خط تنظيم الارض مختوم من الحى والمساحات الجغرافية , وان السكان لديهم كل ما يثبت انهم غير مخالفين.





واستغاث المواطن أسامة، بالسيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى بسرعة حل المشكلة و التحقيق فى هذا الامر رأفة بأهالى المنطقة.











