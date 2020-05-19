بسبب ارتفاع إنتاج القمح بالوادي.. استمرار توريد المحصول حتى نهاية شهر يونيو المقبل

قال المهندس إسماعيل رضوان وكيل وزارة الزراعة الوادي الجديد، إن صوامع الوادى الجديد التابعة للشركة القابضة للصوامع التابعة لوزارة التموين، تواصل إستلام محصول القمح من الموردين حتي نهاية شهر يونيو المقبل.





وأضاف رضوان أن صوامع الخارجة تستوعب 45 ألف طن، وصوامع شرق العوينات تستوعب 60 ألف سنويا، فى ظل ارتفاع معدلات إنتاج القمح سنويا ً بالمحافظة ، بجانب توريد كميات من المحصول للصوامع وشركات المطاحن خارج المحافظة.





وقال إنه تم استلام 25465 طن و875 كيلو قمح بصوامع الخارجة واستلام 12232 طن و830 كيلو قمح بصوامع شرق العوينات ، واستلام 6 طن و300 كيلو بالبنك الزراعى.





وأوضح أن الاستلام يتم في وجود لجان من الصوامع والتموين لمتابعة إجراءات الإستلام ومعاينة جودة الأقماح قبل الإستلام طبقا ً للمعايير ودرجة النقاوة والأسعار التى حددتها الوزارة، بالإضافة إلى توريد 147339 طن و110 كيلو قمح بالصوامع وشركات المطاحن خارج المحافظة فى ظل إرتفاع معدلات الإنتاج هذا الموسم حيث بلغ ما تم توريده داخل وخارج المحافظة 185044 طن و115 كيلو قمح من أجود وأنقى الأقماح المنزرعة بالمحافظة.





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