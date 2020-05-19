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حوادث

الداخلية توجه حملات أمنية لإزالة التعديات على أملاك الدولة.. فيديو

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 05:21 م
ازالة المخالفات
ازالة المخالفات
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مصطفى الرماح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمعاونة  الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على جميع التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى والصرف ومجرى نهر النيل والتصدى لمحاولات البعض لاستغلال فترات حظر تحرك المواطنين لارتكاب تلك المخالفات، حيث قامت أجهزة الوزارة بتوجيه حملات مكبرة لتأمين تنفيذ قرارات إزالة تلك التعديات.

وأسفرت جهود وزارة الداخلية خلال 24 ساعة فى مديرية أمن أسيوط عن تأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة بدائرة مركز شرطة (صدفا) وفى مديرية أمن الإسماعيلية تم تأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة بدائرة مركز شرطة (أبو صوير).


وفى مديرية أمن القليوبية تم تأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة بدائرة مركز شرطة (الخانكة)، وفى مديرية أمن بنى سويف تم تأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة بدائرة مركز شرطة (ناصر).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بعدم التهاون والتصدى بحسم لحالات الاستيلاء والتعدى والبناء على أراضى أملاك الدولة والعمل على سرعة استردادها تعزيزًا لمبدأ سيادة القانون.
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