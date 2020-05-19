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سيارات

أقوى 5 محركات في العالم

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 06:00 م
اقوى محرك سيارة في
اقوى محرك سيارة في العالم
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اشرف عطية

تتنافس شركات السيارات في صناعة محركات قوية، فبعيدا عن مستويات القوة المختلفة تمامًا، يقوم المهندسون بتصميم المحركات كي تناسب أداء السيرات لمهمات محددة مثل محرك مزدوج لسيارة خاصة بالمدن، أو محرك W16 معقد للغاية بداخل سوبركار، واليوم نعرض لكم قائمة تضم أقوى 5 محركات في العالم من حيث القوة .

اقوي 5 محركات في العالم :


1- محرك بوجاتي W16 سعة 8000 سي سي

تأتي بوجاتي w16 بمحرك قوي للغاية سعة 8000 سي سي يعتبر محرك بوجاتي W16 هو أكبر محرك على هذه القائمة من حيث السعة، إضافة إلى عدد سلندرات أكبر من أي محرك آخر مع أربعة وحدات تيربو و16 أسطوانة ضخمة على شكل W، ما يضخ قوة هائلة تصل إلى 1500 حصان مما يجعلة محرك خارق .

2- فيراري V12 سعة 6500 سي سي

تأتي فيراري 812 بمحرك 12 سلندر بقوة 789 حصان مع قدرة تسارع من 0 إلى 100 كلم/ساعة خلال 2.9 ثانية فقط و هو وقت قياسي للانطلاق .

3-لامبورجيني V10 سعة 5200 سي سي

تأتي السيارة لامبورجيني هوراكان مع محرك 10 سلندر اﻷقوى في العالم سعة 5200 سي سي بقوة 630 حصان.


4-بورش بوكستر سعة 3800 سي سي

تأتي السيارة بورش 911 GT2  RS2 مع أقوى محرك 6 سلندر تيربو مزدوج متاح حاليًا بسعة 3800 سي سي وقوة 690 حصان.


5- أودي 2500 سي سي

تأتي اودي بمحرك 5 سلندر سعة 2500 سي سي في RS3 سيدان و TT RS يولد قوة 400 حصان و هو محرك قوي نسيبا .


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