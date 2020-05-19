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توك شو

خير من ألف شهر .. لماذا سميت ليلة القدر بهذا الاسم؟

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 05:46 م
الشيخ الشحات العزازي
الشيخ الشحات العزازي
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عادل نصار

أكد الشيخ الشحات العزازي، من علماء الأزهر الشريف، أن تسمية ليلة القدر بهذا الاسم يرجع لعدة أسباب، مشيرا إلى أن من ضمن هذه الأسباب لأن الله عز وجل يسلم الأقدار للملائكة الموكلين بها فيتنزلوا بها.


وأضاف العزازي، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، مقدم برنامج «نور النبي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، أن ليلة القدر ليلة الشرف العظيم لأنه نزل فيها كتاب ذو قدر، نزل به ملك ذو قدر، على قلب نبي ذي قدر إلى أمة ذات قدر ليرفع الله لها به القدر.


وتابع أن ليلة القدر سميت بهذا الاسم أيضا لأن الأرض تضيق بالملائكة التي تنزل إلى الأرض والذين يصل عددهم إلى عدد حصى الأرض، مشيرا إلى أن ليلة القدر هي أعظم ليلة في ليالي الدنيا وليس هناك تساوي ليلة القدر.


وتعتبر ليلة القدر إحدى الليالي التي اختصّ الله بها أُمّة النبيّ مُحمد، صلّى الله عليه وسلم، وقد فضّل الله ليلة القدر على غيرها من الليالي، كما أنّ فعل الخير فيها ليس كفِعله في غيرها من الليالي؛ فالعمل فيها كالعمل في ألف شهر ممّا سواها، وقد ورد عن أنس أنّه قال إنّ الأعمال من صدقة وصلاة وزكاة في ليلة القدر أفضل من العمل في ألف شهر، وممّا يزيد هذه الليلة فضلًا أنّها باقية إلى قيام الساعة.


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