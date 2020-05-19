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توك شو

نفحتها مباركة.. أحد علماء الأزهر يكشف سر فضل ليلة القدر

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 05:00 م
فضل ليلة القدر
فضل ليلة القدر
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فرح علاء الخولي
قال الشيخ الشحات العزازي، من علماء الأزهر الشريف، إن ليلة القدر هي أعظم ليلة في ليالي الدنيا وليس هناك تساوي ليلة القدر لأنها الليلة الوحيدة التي تساوي الف شهر.

وتابع الشيخ الشحات العزازي، خلال حواره في برنامج "نور النبي"، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك ثلاث ليال هو الافضل على الاطلاق وهم: الليلة الأولى هي ليلة البراءة التي تكون في نصف شعبان، والليلة الثانية هي ليلة القضاء وهي ليلة القدر، والليلة الثالثة هي الليلة الجائزة وتكون ليلة كلا من عيد الاضحي وعيد الفطر، مضيفًا أن لليلة القدر مكانة عظيمة ونفحة مباركة.

وتحل اليوم بعد المغرب وحتى فجر غدا ليلة وترية جديدة في شهر رمضان المبارك وهى ليلة يوم 27 رمضان، حيث يتحرى المسلمون في مثل هذه الليالى الوترية الأخيرة من شهر رمضان المبارك ليلة القدر لما لها من قدر كبير.

ليلة القدر إحدى الليالي التي اختصّ الله بها أُمّة النبيّ مُحمد، صلّى الله عليه وسلم، وقد فضّل الله ليلة القدر على غيرها من الليالي، كما أنّ فعل الخير فيها ليس كفِعله في غيرها من الليالي؛ فالعمل فيها كالعمل في ألف شهر ممّا سواها، وقد ورد عن أنس أنّه قال إنّ الأعمال من صدقة وصلاة وزكاة في ليلة القدر أفضل من العمل في ألف شهر، وممّا يزيد هذه الليلة فضلًا أنّها باقية إلى قيام الساعة.


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