ضبط 25 كيلو حشيش و50 كيلو بانجو بالإسماعيلية

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط 4 متهمين بحوزتهم 25 كيلو حشيش لبناني و50 كيلو بانجو قبل تسليمهم إلى صغار التجار والمدمنين.

وكانت معلومات وردت الي اللواء هشام الزغبي مساعد مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والعميد مفيد فوزي مدير إدارة مكافحة المخدرات بالإسماعيلية وسيناء الشمالية بقيام عدد من كبار تجار المخدرات بتوزيع كميات من نبات الحشيش والبانجو المخدر على صغار التجار والمدمنين خلال إجازة عيد الفطر المبارك.



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علي الفور تم تشكيل فريق بحث ضم العقداء أحمد بلبولة واحمد حماد وكلاء المنطقة والمقدمين محمد جميل وأحمد عبد الله وعلي عبد النبي ومحمد جاد واحمد المحمدي مفتشي ادارة مكافحة المخدرات بالإسماعيلية وسيناء الشمالية.وتوصلت تحريات فريق البحث الي قيام كل من المتهمين " أحمد . م . ب " 33 عام تاجر خضار وفاكهة ، بتوزيع كميات من مخدر الحشيش ، وبتقنين الاجراءات تم القبض عليه وبحوزته 20 كيلو من الحشيش ، و"عيد.س.م" 29 عام عاطل ، وعيد . س. ر 40 سنة عاطل وبحوزتهم 50 كيلو من نبات البانجو المخدر بدائرة مركز ابوصوير طريق 36 الحربي.كما تم ضبط متهم من الإعراب وبحوزته 5 كيلو حشيش معدة للبيع والتوزيع، وامر يوسف الدفتار رئيس نيابة الاسماعيلية الكلية باشراف المستشار وليد جمال المحامي العام لنيابات الاسماعيلية بحضور محمد الطيب رئيس نيابات مركز الإسماعيلية ومحمود الرابط وكيل اول النائب العام ومحمد مجدي مسؤول تحقيقات النيابة حبس المتهمين 4 ايام علي ذمة التحقيق والتحفظ على المخدرات المضبوطة.كما أمرت النيابة بإرسال عينة للمعمل الكيميائي لفحصها.