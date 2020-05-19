إليسا تطرح برومو أغنية قهوة الماضي

طرحت المطربة اليسا برومو أغنية قهوة الماضي عبر حسابها الرسمي على إنستجرام.





وكانت الفنانة اللبنانية إليسا أعلنت أنها ستطرح أغنية من ألبومها الجديد بمناسبة عيد الفطر، من خلال تغريدة بحسابها الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي.





وغردت إليسا قائلة: "ماذا عن طرح أغنية من ألبومي الجديد خلال الأيام المقبلة للاحتفال بالعيد، ما هي الأغنية التي تريدون الاستماع إليها؟".





طرحت إليسا في شهر أبريل الماضي أغنية "هنغني كمان وكمان" التي تصدرت التريند، وحققت أكثر من 5 ملايين مشاهدة عبر القناة الرسمية الخاصة بشركة "روتانا" على "يوتيوب".



