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فن

إليسا تطرح برومو أغنية قهوة الماضي

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 08:33 م
اليسا
اليسا
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شروق إبراهيم - محمد نحلة
طرحت المطربة اليسا برومو أغنية قهوة الماضي عبر حسابها الرسمي على إنستجرام.

وكانت الفنانة اللبنانية إليسا أعلنت أنها ستطرح أغنية من ألبومها الجديد بمناسبة عيد الفطر، من خلال تغريدة بحسابها الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي.

وغردت إليسا قائلة: "ماذا عن طرح أغنية من ألبومي الجديد خلال الأيام المقبلة للاحتفال بالعيد، ما هي الأغنية التي تريدون الاستماع إليها؟".

طرحت إليسا في شهر أبريل الماضي أغنية "هنغني كمان وكمان" التي تصدرت التريند، وحققت أكثر من 5 ملايين مشاهدة عبر القناة الرسمية الخاصة بشركة "روتانا" على "يوتيوب".

وتقول كلمات الأغنية: "لما نروح ونسافر حتة بعيدة.. لما بندخل قصة حب جديدة.. لما بنتجمع في مناسبة سعيدة.. بنغنى.. لما نطير مالفرحة لعالم تانى.. لما تضيق الدنيا علينا ونعانى.. لما بنفصل م الدنيا دي ثوانى.. بنغنى.. هنعيش لسه ياما ونشوف.. هنعيش تحت أى ظروف.. هنعيش لسه ياما ونشوف.. هنعيش يللا بينا نعيش.. هنغنى كمان وكمان.. وهنرقص عالأحزان.. ويا دنيا جنان بجنان.. ويا دنيا جنان بجنان".
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