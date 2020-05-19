دعاء ليلة القدر ووصايا مهمة للفوز بها

ما هو دعاء النبي في ليلة القدر؟ يمكن القول أنه ذلك الدعاء الذي أوصى به رسول الله زوجه عائشة -رضي الله تعالى عنها- في ليلة القدر، حيث إنها سألته: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ عَلِمْتُ أَيُّ لَيْلَةٍ لَيْلَةُ القَدْرِ، مَا أَقُولُ فِيهَا؟ قَالَ: قُولِي: «اللَّهُمَّ إِنَّكَ عُفُوٌّ، تُحِبُّ الْعَفْوَ، فَاعْفُ عَنِّي»، ويعد هذا هو دعاء النبي في ليلة القد وفي ذات الوقت أفضل دعاء ليلة القدر لأن "العَفُوُّ" من أسماء الله تعالى، وهو صفة من صفاته سبحانه، ففي القرآن الكريم:«وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا» الآية 99 من سورة سورة النساء.
موعد ليلة القدر 2020
عن ابنِ عبَّاس رضِيَ اللهُ عنهُما أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ قال موعد ليلة القدر (الْتمِسوها في العَشر الأواخِر من رمضانَ؛ لَيلةَ القَدْر في تاسعةٍ تَبقَى، في سابعةٍ تَبقَى، في خامسةٍ تَبْقَى" وكذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (تحرَّوْا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان) .
وهذه الليالي الوترية في العشر الأواخر من رمضان:
1. ليلة الحادي والعشرين من رمضان: وتبدأ من مغرب يوم الأربعاء الموافق 13 مايو وتنتهي في فجر الخميس 14 مايو.
2. ليلة الثالث والعشرين من رمضان : وتبدأ من مغرب يوم الجمعة الموافق 15 مايو وتنتهي في فجر السبت 16 مايو.
3. ليلة الخامس والعشرين من رمضان: وتبدأ من مغرب يوم الأحد الموافق 17 مايو، وتنتهي في فجر الإثنين 18 مايو.
4. ليلة السابع والعشرين من رمضان: تبدأ من مغرب يوم الثلاثاء الموافق 19 مايو، وتنتهي فجر الأربعاء 20 مايو.
5. ليلة التاسع والعشرين من رمضان: تبدأ من مغرب يوم الخميس الموافق 21 مايو ، وتنتهي في فجر الجمعة 22 مايو لعام 2020 م.
دعاء ليلة القدر مكتوب 2020
·اللّهم ارزقني فضل قيام ليلة القدر، وسهل أموري فيه من العسر إلى اليسر، واقبل معاذيري وحطّ عني الذنب والوزر، يا رؤوفًا بعبادك الصالحين.
وصايا للفوز بليلة القدر
هذه الوصايا على النحو التالي:
1. خذ قسطًا من الراحة بعد الظهر لتنشط ليلًا.
2. لا تأكل كثيرًا حتى تستطيع القيام والطاعة.
3. لا بد من العزم على التوبة عند إحياء هذه الليلة المباركة.
4. أَكْثِرْ من الدعاء والاستغفار للمؤمنين والمؤمنات.
5. أَقبل على الله عز وجل بكل جوارحك، حتى يصفو عقلك وقلبك من كل شيء سوى الله عز وجل.
6. ابتعد عن المشاحنة واعفُ عن كل مَن أخطأ في حقك.
7. ركِّز على "الكيفية"، فليس المهم أن تنهي 100 ركعة وقلبك ساهٍ لاهٍ.
8. الإخلاص في الدعاء والقيام أهم من عدد الركعات التي يكون قلبك فيها مشغولًا بغير الله.
9. احرص على الطهارة طوال هذه الليلة ما تيسر ذلك.
10. تيقن من إجابة دعائك فإن عدم اليقين باستجابة الدعاء قد يشكِّل حاجزًا.
11. كن على يقين من أن الله سيستجيب دعاءك ويتقبل منك.
12. الإلحاح والإصرار على الدعاء فإن الله عز وجل يحب العبد الُملِحٌّ بالدعاء.