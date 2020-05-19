دعاء ليلة القدر ووصايا مهمة للفوز بها





موعد ليلة القدر 2020

عن ابنِ عبَّاس رضِيَ اللهُ عنهُما أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ قال موعد ليلة القدر (الْتمِسوها في العَشر الأواخِر من رمضانَ؛ لَيلةَ القَدْر في تاسعةٍ تَبقَى، في سابعةٍ تَبقَى، في خامسةٍ تَبْقَى" وكذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (تحرَّوْا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان) .









وهذه الليالي الوترية في العشر الأواخر من رمضان:

1. ليلة الحادي والعشرين من رمضان: وتبدأ من مغرب يوم الأربعاء الموافق 13 مايو وتنتهي في فجر الخميس 14 مايو.

2. ليلة الثالث والعشرين من رمضان : وتبدأ من مغرب يوم الجمعة الموافق 15 مايو وتنتهي في فجر السبت 16 مايو.

3. ليلة الخامس والعشرين من رمضان: وتبدأ من مغرب يوم الأحد الموافق 17 مايو، وتنتهي في فجر الإثنين 18 مايو.

4. ليلة السابع والعشرين من رمضان: تبدأ من مغرب يوم الثلاثاء الموافق 19 مايو، وتنتهي فجر الأربعاء 20 مايو.

5. ليلة التاسع والعشرين من رمضان: تبدأ من مغرب يوم الخميس الموافق 21 مايو ، وتنتهي في فجر الجمعة 22 مايو لعام 2020 م.







