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توك شو

السقا يسجل هدفا في نفسه من أجل عيون ستيفاني صليبا في اغلب السقا .. فيديو

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 08:44 م
ستيفاني صليبا واحمد
ستيفاني صليبا واحمد السقا
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محمد حليم قنديل

سجل الفنان أحمد السقا هدفين في مرمى الفنانة سيتفاني صليبا اليوم في برنامج اغلب السقا ضمن أحد المنافسات المقامة في البرنامج.


وسجلت الفنانة ستيفاني صليبا هدفا واحدا مقابل هدفين للفنان أحمد السقا، وكان هذا الهدف برغبة أحمد السقا حتى يرضي به الفنانة ستيفاني صليبا.


ويشهد برنامج إغلب السقا في كل حلقة مُنافسات ترفيهية ورياضية جديدة وغير تقليدية بين الفنان أحمد السقا وأحد النجوم، وعلى مدار ساعة كاملة تبدأ المنافسة بين الضيف وأحمد السقا في الكثير من المجالات الغير مُعتادة، وفي نهاية كل حلقة يقوم الضيف بالتبرع بالمبالغ المالية التي ربحها إلى إحدي الجهات الخيرية.


بالإضافة إلي وجود مُسابقة يومية للجمهور عبر الشاشة، والبرنامج تُقدمه النجمة رزان مغربي.


ويُعرض برنامج إغلب السقا على " MBCمصر" يوميًا خلال شهر رمضان في تمام الساعة 7:00 مساءً، ويُعاد الساعة 1:00 بعد منتصف الليل.

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