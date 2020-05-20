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فيديو جراف

فيديو جراف .. تفاصيل المشهد المحذوف من مسلسل البرنس

الأربعاء 20/مايو/2020 - 12:02 ص
مشهد محذوف من مسلسل
مشهد محذوف من مسلسل البرنس
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ايمان عبداللطيف

أثير جدل بعد عرض الحلقة 25 من مسلسل "البرنس"، بطولة محمد رمضان ونور وأحمد زاهر ورحاب الجمل وسلوى عثمان وإدوارد ومحمد علاء وغيرهم من النجوم.

 

وشهدت الحلقة وفاة "ليلى" صديقة "عادل" بجرعة زائدة من المخدرات فاستعان الأخير بشقيقه "رضوان" كي يسانده في هذا الموقف لكن دون عرض المشهد.


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مسلسل البرنس من الدراما الاجتماعية تدور أحداثة حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" يجسد شخصيته محمد رمضان الذي ‏يعمل ‏سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه.


ولمزيد من التفاصيل حول أحداث المشهد المحذوف من مسلسل البرنس، شاهد الفيديوجراف التالى.

 

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