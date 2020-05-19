دفن ليلى.. تفاصيل المشهد المحذوف من مسلسل البرنس

عرضت صفحة قناة أم بي سي مشهدا لم يتواجد فى الحلقة السابقة من مسلسل البرنس، وهو دفن "ليلى" صديقة "عادل" (أحمد داش) والتي توفيت بجرعة زائدة من المخدرات، بعدما تساءل جمهور السوشيال ميديا أين ذهبت جثتها؟.





وظهر في المشهد "رضوان" الذي يجسده محمد رمضان وهو يقوم بدفنها وفي الخلفية أغنية للفنان أحمد سعد.





وتدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.





مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخي، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجي.