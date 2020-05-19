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فن

مسلسل البرنس يتصدر الـ 3 مراكز الأولى بـ يوتيوب "فيديو"

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 02:16 م
مسلسل البرنس
مسلسل البرنس
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شروق ابراهيم
تصدّر مسلسل البرنس للنجم محمد رمضان الـ 3 مراكز الأولى ضمن قائمة الأكثر تداولا بموقع "يوتيوب"، بتحقيق ملايين المشاهدات بعد عرض الحلقة الـ 22 و 23 و 24. 

وجاء في الصدارة مشهد "علقة رضوان البرنس لأشقائه ياسر وفتحي"، وفي المركز الثاني مشهد عثور "فتحي على جثة كتكت" بعدما خطط لقتل رضوان البرنس. 

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وتدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.

مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخي، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجي.
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