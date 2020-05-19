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فن

مسلسل جمع سالم الحلقة 26.. الشرطة تطلب المساعدة من محمد عادل

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 12:41 م
مسلسل جمع سالم
مسلسل جمع سالم
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شروق ابراهيم
شهدت احداث الحلقة الـ 26 من مسلسل جمع سالم ، اخبار يونس " محمد شاهين" لشقيقته مريم " زينة " ويوسف " محمد عادل" أن الصورة التي عثر عليها في منزل فوزي حرب هي صورة عمهم " الحارث" لتؤكد له مريم ان فوزي حرب هو عمهم. 

يطلب يوسف من الشرطة مساعدتهم من اجل ايقاع فوزي حرب في فخ، وبالقعل تذهب الشرطة الى المنزل فوزي حرب بتهمة الاتجار في الاثار ولكنها لا تجد دليلا ضده بعد تفتيش الفيلا. 

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وتطلب الشرطة من يوسف مساعدتها في تسليم شقيقه يونس بعد ارتكابه للعديد من جرائم السرقة.  

يناقش مسلسل جمع سالم في إطار درامي قضية التبني والمشاكل داخل الأسرة المصرية، وذلك من خلال قصة دكتورة القلب مريم التي تواجه أمور شتى في حياتها العملية والشخصية، تضعها في مفترق الطرق.

ويشارك في بطولة المسلسل دلال عبد العزيز، ملك قورة، ريم البارودي، محمد علاء، محمد عادل ومحمد شاهين.

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