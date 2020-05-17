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فن

مسلسل جمع سالم الحلقة 24.. ملك قورة تترك منزلها بسبب حبيبها

الأحد 17/مايو/2020 - 10:09 ص
مسلسل جمع سالم
مسلسل جمع سالم
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شروق ابراهيم
شهدت حلقة 24 من مسلسل جمع سالم، ترك سارة "ملك قورة" منزلها بعدما احرجت والدتها حبيبها فادي، وذهبت مريم "زينة" ووالدتها بالتبني إلى هاجر"دلال عبد العزيز". 

وعندما قامت والدة سارة بالبحث عنها ولم تجدها في المنزل تنهار من البكاء وتخبر والدها أنها لم تجدها.

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يناقش مسلسل جمع سالم في إطار درامي قضية التبني والمشاكل داخل الأسرة المصرية، وذلك من خلال قصة دكتورة القلب مريم التي تواجه أمور شتى في حياتها العملية والشخصية، تضعها في مفترق الطرق.

ويشارك في بطولة المسلسل دلال عبد العزيز، ملك قورة، ريم البارودي، محمد علاء، محمد عادل ومحمد شاهين.

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