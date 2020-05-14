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فن

مسلسل جمع سالم الحلقة 21.. تحسن حالة زينة الصحية

الخميس 14/مايو/2020 - 09:57 ص
مسلسل جمع سالم
مسلسل جمع سالم
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شروق ابراهيم
شهدت أحداث الحلقة الـ 21 من مسلسل جمع سالم، تحسن حالة مريم "زينة" الصحية بعد تعرضها للإغماء أثناء تناولها الدواء الذي تتعاطاه.

وأخبرت والدتها بالتبني هاجر "دلال عبد العزيز" وشقيقها يوسف "محمد عادل" عن فوزي حرب "سامح الصريطي" الذي يخطط للنصب من خلال المستشفى الاستثماري. 

وتطلب يسرا من عماد الزواج منها والاعتراف بنجله بعدما تخبره أنها حامل، ولكنه يرفض لأنه في الأساس متزوج ثم يتعرض لحادثة سيارة.
 
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يذهب فادي للتقدم لسارة ويلتقي بوالدها في منزلها وتتغيب والدتها عن جلسة التعارف، ويخبر والد سارة فادي أن والدتها لم تحضر لأنها مريضة، إلا أن والدتها تخرج فيما بعد وتحرج سارة ووالدها أمام فادي.

ويناقش مسلسل "جمع سالم" في إطار درامي قضية التبني والمشاكل داخل الأسرة المصرية، وذلك من خلال قصة دكتورة القلب مريم التي تواجه أمور شتى في حياتها العملية والشخصية، تضعها في مفترق الطرق.

ويشارك في بطولة المسلسل دلال عبد العزيز، وملك قورة، وريم البارودي، ومحمد علاء، ومحمد عادل، ومحمد شاهين.

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