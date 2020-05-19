محافظ كفرالشيخ يبحث مع رؤساء المراكز والمدن تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال العيد.. صور





أكد محافظ كفر الشيخ، علي رؤساء مراكز ومدن المحافظة، بتنظيم الإجراءات الاحترازية خلال إجازة عيد الفطر المبارك، استمرارًا لجهود الدولة في المحافظة على صحة المواطنين، واحتمالًا لأية تداعيات لفيروس كورونا المستجد، وذلك بتطبيق قرار منع انتقال أو تحرك المواطنين على جميع الطرق من الساعة الـ 5 مساءً وحتى الساعة الـ 6 صباحًا، مع السماح بالحركة الضرورية المُرتبطة بالاحتياجات الطارئة التي يُقدرها مأمورو الضبط القضائي.





وكلف محافظ كفرالشيخ، بمتابعة الوضع الصحي بالمحافظة والتعامل مع الحالات الإيجابية وحالات الاشتباه والمخالطين لهم وفقًا لإجراءات وزارة الصحة، لافتًا أن المعيار الأهم لمواجهة كورونا هو التزام المواطن بتطبيق كافة قرارات الدولة، وإلزام العاملين والمترددين على جميع الأسواق أو المحلات أو المنشآت الحكومية، أو المنشآت الخاصة أو البنوك أو أثناء التواجد بوسائل النقل الجماعية بارتداء الكمامات الواقية وغرامة 4 آلاف جنيه للمخالف، تنفيذًا لقرارات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.





وشدد محافظ كفر الشيخ، على إجراء حملات النظافة والتطهير والتعقيم بأماكن الحجر الصحي بالمدينة الجامعية للعالقين، و مراجعة المرافق بها بصفة يومية، واستمرار أعمال الرش صباحًا ومساءً بمحيط المدينة، إضافة إلى التواصل المستمر والمتابعة اليومية لأحوال المصريين العائدين من المملكة العربية السعودية طيلة مدة الإقامة.





وأكد محافظ كفرالشيخ، على الاستمرار في تخفيض أعداد العاملين بمختلف وحدات الإدارات الحكومية، وخاصة كبار السن منهم، وكذلك أصحاب الأمراض المزمنة، منعًا للاختلاط والتزاحم، وسعيًا لعدم انتشار هذا الفيروس، وحرصًا على سلامة جميع العاملين.





واستعرض محافظ كفرالشيخ، البيانات المجمعة للتعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وما تم حصره وإزالته من تعديات خلال فترة الحظر، مؤكدًا علي التنسيق بين المحافظة ومديرية الأمن وجهات الولاية لتنفيذ حالات الإزالة والتعدى على أراضى الدولة الواردة فى تقرير المتغيرات المكانية وتليها حالات الأملاك الخاصة، ووضع حد لحالات التعدى بالبناء على الأراضى الزراعية.



