مسلسل الاختيار.. "البرث".. قصة صمود منسي ورجاله في ملحمة الدفاع عن سيناء

تناول مسلسل الاختيار في حلقته اليوم، تمركز الشهيد عقيد أركان حرب أحمد منسي في منزل، بمنطقة البرث، في مدينة رفح، وذلك لقطع الدعم عن العناصر الإرهابية والتكفيرية. اللوجستي





أهمية البرث

تعتبر منطقة البرث إحدى المناطق الاستراتيجية الواقعة في مدينة رفح ، وطبيعة مهامها تتركز على قطع الدعم اللوجستي عن العناصر الإرهابية والتكفيرية، ويعيش في المنطقة قبائل الترابين والسواركة والرميلات.





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ملحمة «البرث» وصمود منسى وأبطاله

كان الشهيد العقيد أركان حرب أحمد منسي، يقوم بعملية مكافحة النشاط الإرهابي والتكفيري، والبؤر الإرهابية والتكفيرية، بمدن العريش والشيخ زويد ورفح، وأثناء تنفيذه إحدى المهمات، في منطقة "البرث"، بمدينة رفح بشمال سيناء، وفي فجر 7 يوليو من عام 2017، اقتحمت "سيارة مفخخة"، تم تدريعها تدريعا عاليا جدا وحاجز أمني، قبل قوة تمركز كتيبة منسي ورفاقه، وذلك بهدف تشتيت قوات الأمن ، وقيام العناصر الإرهابية، بعملية الهجوم على الشهيد أحمد منسي، وأبطال القوات المسلحة المتواجدين معه.





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استخدمت العناصر الإرهابية فى هجوم "البرث" سيارات مفخخة، بهدف اختراق الحواجز والتحصينات المحيطة بالتمركزات المستهدفة، وذلك عبر إحداث موجة انفجارية هائلة، تركز على هدم الموقع الذي كان يتمركز فيه الشهيد العقيد أركان حرب أحمد منسي ورفاقه، والهجوم عليه من عدة جهات مدروسة عبر قذائف الهأون والـ"آر بى جي"، فى ظل عجز العناصر الإرهابية عن المواجهة المباشرة مع القوات المتمركزة.





وكانوا حقا خير أجناد الأرض، فقد تعامل أبطال القوات المسلحة، مع السيارة المفخخة، دون خوف، لكن لشدة تدريعها، انفجرت قرب الكمين، وبعدها بلحظات كان هناك عدد من سيارات الدفع الربع، مُحملة بالعشرات من العناصر الإرهابية والتكفيرية، مُحملين بالأسلحة المختلفة، قاموا بتطويق التمركز الأمني بالكامل، والاشتباك مع عناصر القوات المسلحة التي كانت مُتمركزة.



