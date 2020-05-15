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أخبار البلد

العسكري"هرم".. القصة الكاملة لبطل موقعة البرث ظل أحمد المنسي الأمين

الجمعة 15/مايو/2020 - 11:23 م
الفنان عصام السقا
الفنان عصام السقا
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محمد إبراهيم

تناول مسلسل الأختيار في حلقته اليوم؛ قصة الشهيد محمد محمود محسن؛ والملقب بـ " هرم"؛ والذي استشهد في يوليو عام ٢٠١٧.


ظل المنسي: هكذا كان يطلق على المجند الشهيد محمد محمود محسن؛ والملقب بـ "هرم"؛ والذي استشهد في يوليو عام ٢٠١٧؛  في ملحمة موقعة "البرث"؛ بشمال سيناء؛ ضمن مجموعة العقيد أركان حرب أحمد المنسي.


مولده


ولد الشهيد المجند محمد محمود محسن، بقرية كفر النعيم، التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، ويبلغ من العمر 22 عاما.


الطريق إلى الصاعقة


تم اختيار الشهيد محمد محمود محسن؛ في سلاح الصاعقة، وبعدها ؛ انضم إلى الكتيبة 103 صاعقة؛ والتي خدمت في منطقة شمال سيناء.


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علاقته بالشهيد أحمد المنسي


كان "هرم" من ضمن المقربين للعقيد المنسي؛ حيث أنه كان يشارك في أغلب المداهمات  التي كان يقودها العقيد أح أحمد المنسي في تطهير البؤر الإرهابية والتكفيرية بشمال سيناء.

 

كما أن الشهيد بعتبر العقيد المنسي ؛  نموذج القائد والإنسان؛ وكان الشهيد المنسي يقدم له النصائح دائما؛ مما جعل هناك ارتباطا كبيرا بينهما.

 

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استشهاده


استشهد المجند محمد محمود محسن؛ والملقب بــ "هرم"؛ في ملحمة «البرث» برفح في يوليو 2017؛ حبث استشهد بعد أن فرغت الذخيرة الخاصة به؛ وظل يدافع عن موقعه حتى استشهاده وجسد الفنان الواعد عصام السقا دور العسكرى هرم الذى ظهر اليوم فى مسلسل الاختيار.


مسلسل الاختيار بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد امام، آسر ياسين ومحمد رجب واياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله ورامز أمير وحازم سمير ومحمد عز ومها نصار وآخرون وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى.

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