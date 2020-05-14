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ديني

خالد الجندي عن مسلسل الاختيار: خلد ذكرى الأبطال.. وكشف الإرهابيين .. فيديو

الخميس 14/مايو/2020 - 06:15 م
خالد الجندي
خالد الجندي
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محمود ضاحي
أشاد الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بمسلسل "الاختيار" الذي يتابعه ملايين المشاهدين، لأنه يجسد شخصية الشهيد العظيم أحمد المنسي والكثير من الشهداء البواسل، ومدى حبه للوطن والشهادة فى سبيل الله وسبيل الوطن. 

ووجه الجندى، خلال برنامجه "لعلهم يفقهون"، والمذاع على فضائية "dmc"، التحية والشكر لكل القائمين على المسلسل لأنه يصحح صورة ويظهر من هم الجماعات الإرهابية، ويخلد ذكرى الأبطال، ومنهم الشهيد الحى أحمد المنسى، ويصحح مفهوم الجهاد فى سبيل لله، ومن هم الذين يسيرون فى طريق الجهاد الخطأ. 

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وقال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ان هناك ٣ انبياء غير مرسلين ومذكورين فى القران، على انهم "العبد الصالح"، وهم لقمان والخضر وذى القرنين.


وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، "الارجح أنهم انبياء وليس أولياء، لان الخضر علم موسى، وبالتالى لا يجوز ان يعلم ولي نبى، لكن الانبياء فضل الله بعضهم على بعض".

وحذر الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، من التقليل من الحديث الضعيف.

وأشار إلى أن هذه الأحاديث ليست مكذوبة، ولكنها اقل من الحسن والصحيح، وأعلى من الحديث الموضوع.

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