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ديني

خالد الجندي: لدينا قرآنان ووحيان .. فيديو

الأحد 10/مايو/2020 - 06:18 م
الشيخ خالد الجندى،
الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية
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إيمان طلعت
قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن من يشكك في السنة النبوية المشرفة؛ يشكك في الدين.


وأضاف، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، اليوم الأحد، أن لدينا اثنان "قرآن"، ووحيان هما “القرآن المقروء” و”القرآن المتبع” وهو السنة النبوية المشرفة.


وأوضح الجندى، أن الرسول محمد- صل الله عليه وسلم- قال: (ألا إني أوتيت القرآن ومثله ومعه)، لافتا إلى أن الإمام البخاري- رضى الله عنه- هو بمثابة «الصندوق الأسود للأمة» مثل الصندوق الموجود في الطائرة الذي يسجل كل المعلومات الدقيقة.


ونوه الجندي إلى أن الإمام البخاري ليس له مثيل في الاتقان والفقه والفهم والتجويد والشروط الخاصة بالأحاديث في ضبط الرواية وقبول الرواية ليست لها مثيل في التاريخ العالمي والحضاري لقبول الوثائقيات التاريخية.


قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن القرآن الكريم مشهور بمزايا كثيرة وأبرزها "صيانة الاحتمال".


وأكد الجندي خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم، أن "صيانة الاحتمال" أنه لا يجب التعميم على الأمور ووضع الاحتمالات لعدم الظلم.


وأضاف أن صيانة الاحتمال تمكن الشخص من عدم التعميم ووضع حد أمام الحكم على الأشخاص الذين أمامه، مستشهدًا بقول الله تعالى: "وَمِنْ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمْ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ".


وتابع أن المقصود بـ"صلوات الرسول" أن الشخص أن يعطي الصدقة ويطمع أن يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم له، مضيفا أن صلاة النبي عليهم عن طريق الدعاء بالرحمة والطمأنينة لهم.


قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، لافتًا إلى أن الذين يخافون من الحسد يجب أن نسألهم هل الحسد أمر غيبي أو مادي، فهو أمر غيبي والأمور الغيبية نكلها إلى صاحب الغيب ولا تجعله يعطلك عن حضارة الحياة.


وأضاف الجندي، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس، أن المنبت لا أرض قطع ولا زهر أبقى، فمجتمع الإعلاميين والفنانين حول العالم يشاهدهم الملايين ويوجد من بين المشاهدين حسود، لذلك كل شيء بقدر وأجل الله، ولكن خذوا حذركم مع العمل "إن الله جميل يحب الجمال".


وتابع أنه حتى الفقير يتم حسده، فالرؤيا والحلم قد يحسد عليه "لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا"، "حتى على الموت لم يخلُ من الحسد"، فلا شفاعة في الموت أو الرزق ولا سلامة من ألسنة الناس ويجب ألا تعطل نفسك لآراء الآخرين طالما لا تغضب الله وتتكسب من الحلال.
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