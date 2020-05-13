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ديني

خالد الجندي: لقمان والخضر وذى القرنين أنبياء وليسوا أولياء .. فيديو

الأربعاء 13/مايو/2020 - 06:35 م
خالد الجندي
خالد الجندي
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محمود ضاحي
قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ان هناك ٣ انبياء غير مرسلين ومذكورين فى القران، على انهم "العبد الصالح"، وهم لقمان والخضر وذى القرنين.


وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء: "الارجح أنهم انبياء وليس أولياء، لان الخضر علم موسى، وبالتالى لا يجوز ان يعلم ولي نبى، لكن الانبياء فضل الله بعضهم على بعض".

وحذر الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، من التقليل من الحديث الضعيف، لافتا إلى أن هذه الأحاديث ليست مكذوبة، ولكنها اقل من الحسن والصحيح، وأعلى من الحديث الموضوع.

وقال الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء: "الحديث الضعيف لازم يحترم، لأنه يؤخذ به في فضائل الأعمال، وانا حزين ان ظهر شخص يقول حديث ضعيف، عن رمضان اوله رحمه واوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، لكن أجمعت الأمة على قبوله وهو صحيح المعنى، فالحديث الضعيف يمكن أن يكون قاله النبى محمد صلى الله عليه وسلم، لكن هناك ضعف فى إسناده".




https://youtu.be/zr1KCJuKsRU

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