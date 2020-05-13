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ديني

خالد الجندي يحذر من مفهوم خاطئ عن الحديث الضعيف.. فيديو

الأربعاء 13/مايو/2020 - 06:12 م
خالد الجندي
خالد الجندي
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محمود ضاحي
حذر الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، من التقليل من الحديث الضعيف، لافتا إلى أن هذه الأحاديث ليست مكذوبة، ولكنها اقل من الحسن والصحيح، وأعلى من الحديث الموضوع.

وقال الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء: "الحديث الضعيف لازم يحترم، لأنه يؤخذ به في فضائل الأعمال، وانا حزين ان ظهر شخص يقول حديث ضعيف، عن رمضان اوله رحمه واوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، لكن أجمعت الأمة على قبوله وهو صحيح المعنى، فالحديث الضعيف يمكن أن يكون قاله النبى محمد صلى الله عليه وسلم، لكن هناك ضعف فى إسناده".

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وأضاف الشيخ خالد الجندي، أن شبكة إبليس هي الوعود، مستدلًا على ذلك بقول الله سبحانه وتعالى: «وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا».

وأكد عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الوعود هي تخدير موضعي للمعصية، معقبًا: "أي وعد انتظر بعده ابليس".

وأوضح "الجندي"، أن أي معصية أو كارثة أو مصيبة ورائها وعد غير محقق، معقبًا: "من ورط أحد الموظفين وعده بترقية، ومن أوقع امرأة في الفاحشة وعدها بالزواج، ومن ذهب ليسرق وعد نفسه بالتوبة بعد أن ينهي مشاكله، بعد حل المشاكل المالية".
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