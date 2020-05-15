تعليق رمضان عبدالمعز على مشاركته في مسلسل الاختيار

قال الشيخ رمضان عبد المعز، إنه يحسد نفسه علي أنه اشترك بمسلسل الاختيار علي أن الله اختاره لهذا العمل، مضيفا أنه يلقى محاضرة بالفعل علي جنود مصر البواسل.





وأعرب" عبدالمعز" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " مساء دى إم سى " عبر فضائية " اكسترا نيوز"، عن سعادته بالتواجد في مصنع الرجال بمدرسة الصاعقة للقوات المسلحة، موجها التحية لمخرج مسلسل الاختيار بيتر ميمى علي مجهوده.





وتابع قائلا: "لا يمكن لأحد أن يطلق علي أى أحد أنه كافر لأنها تحتاج إلي معرفة النية والقصد، وهذا ما لا يمكن معرفته، حتى أن القرآن فسر لنا كيفية التعامل مع الكافرين بسورة الكافرون".





وأوضح أن الإرهابيين يجتزءون من النصوص الدينية والقرآن بما يخدم أهوائهم، مضيفا أن ابن تيمية فسر الكثير من الفتاوى بشكل مبسط.



