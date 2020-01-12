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محافظات

مدن المستقبل في مصر.. 20 معلومة عن رفح الجديدة بشمال سيناء

الأحد 12/يناير/2020 - 09:18 ص
صدى البلد
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احمد صالح
تعتبر مدينة رفح الجديدة، أحد أبرز المشروعات التنموية التي تشهدها محافظة شمال سيناء مؤخرا، فهي تمثل مجتمع عمراني متكامل جاذب للسكان والفرص الاستثمارية بما تحتويه من عمارات اسكان اجتماعي وبيوت بدوية ومواقع ومباني خدمية وترفيهية ، بما يضمن توفير حياة آمنة وكريمة لأبناء المحافظة، وهو ضمن خطة الدولة لتنمية وأمن سيناء والحدود المصرية ، وبناء مجتمعات عمرانية جديدة من أجل أجيال المستقبل.

وفي هذا التقرير نلقي الضوء على أهم 20 معلومة عن مدينة رفح الجديدة:

وافق مجلس الوزراء فى 15 يوليو 2015م بتخصيص مساحة الأرض التي ستقام عليها المدينة الجديدة.

أعطى الرئيس عبد الفتاح السيسي إشارة فى 1 مارس 2018م للبدء في إنشاء مدينة رفح الجديدة،

تقع مدينة رفح الجديدة عند قرية الوفاق برفح محافظة شمال سيناء.

تبعد عن حدود قطاع غزة من الناحية الشرقية مسافة 5 كم، وعن مدينة الشيخ زويد نحو 7 كم من الناحية الغربية، و عن ساحل البحر، وتحديدا منطقة أبو شنار مسافة 5 كم، ويحد رفح الجديدة من الجنوب الطريق المؤدي إلى قرية البرث بمسافة 15 كم.

تبلغ مساحة مدينة رفح الجديدة نحو  1.5 * 1.5 كم بهدف استيعاب جميع سكان مدينة رفح القديمة .

تبلغ المساحة الكلية لمدينة رفح الجديدة: 535 فدانا.

يبلغ العدد الإجمالي للوحدات السكنية في رفح الجديدة: 10,016 وحدة سكنية (625 عمارة).
تضم رفح الجديدة 400 منزل بدوي علي مساحة ٣٠٠ متر مربع.

تشمل المرحلة الأولى من رفح الجديدة: 216 عمارة سكنية (3456 وحدة) – 200 منزل بدوي.

بينما تشمل المرحلة الثانية من رفح الجديدة: 410 عمارات سكنية (6560 وحدة) – 200 منزل بدوي.

تبلغ مساحة الوحدات السكنية في رفح الجديدة 120 مترا وتصل إلى 300 متر.
رصدت الدولة نحو ٥ مليارات جنيه لإنشاء المدينة الجديدة .

مدينة جديدة نموذجية تجمع بين الفكر الحديث فى الإنشاءات والفكر الاقتصادى، وبما يتماشى مع طبيعة الحياة فى سيناء.

تتميز المدينة الجديدة بتوفر العديد من الخدمات والأنشطة، وتم تخصيص مساحة كيلو ونصف لإقامة "محلات تجارية، حضانات من 6 فصول، مدارس، ناد رياضي، ناد اجتماعي، مراكز ثقافية، مناطق ترفيهية، قسم شرطة، وحدة إطفاء، مراكز شباب، ومقرات حكومية تخدم سكان المدينة

تتضمن المدينة منطقة صناعية بما يسمح باقامة مشروعات استثمارية تعتمد علي المقومات الطبيعية والثروات المتاحة في سيناء .

انتهت شركات المقاولات المنفذة لمشروع وحدات مدينة رفح الجديدة السكنية من إنجاز 40% من المقرر بناؤه فى المدينة فيما تتسارع الجهود لاستكمال باقى الوحدات.

تم تصميم الوحدات كي تناسب  طبيعة اهالى المنطقة فهى عمارات سكنية واخري وحدات إسكان بدوية ملحق بها مساحات كافية فضلا عن توفر كل خدمات المرافق الضرورية واللازمة.
تقضي التوجيهات الصادرة بسرعة إنشاء المدينة السكنية الجديدة لتستوعب جميع سكانها في أسرع وقت على مراحل متتالية.

سيتم الالتزام بتسكين أهالى وسكان رفح الذين اضطرتهم ظروف الحرب على الإرهاب الي ترك أماكنهم.

المباني تتماشي مع طبيعة الحياة فى سيناء، ووفقًا لرغبات المواطنين لتكون نواة لمدن أخرى يمكن إنشاؤها على هذا الطراز.

تم تخصيص عمارة سكنية لمقر مجلس مدينة رفح وتخصيص مساحة كيلو ونصف مربع لإقامة مناطق الخدمات لخدمة سكانها.
مدن المستقبل في مصر.. 20 معلومة عن رفح الجديدة بشمال سيناء
مدن المستقبل في مصر.. 20 معلومة عن رفح الجديدة بشمال سيناء
مدن المستقبل في مصر.. 20 معلومة عن رفح الجديدة بشمال سيناء
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