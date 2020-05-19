دعاء ليلة القدر .. حكم زيادة كلمة «الكريم» عليه

دعاء ليلة القدر .. ادعية ليلة القدر مستجابة مكتوبة

· اللهم لك الحمد عدد ما تُحيى وتُميت.. وعدد أنفاس خلقك ولفظهم ولحظ أبصارهم.. وعدد ما تجرى به الريح.. وتحملهُ السحاب.. ويختلف عليه الليل والنهار.. وتشرق عليه الشمس والقمر والنجوم.. حمدًا لا ينقضي عددُه.. ولا يفنى مددُه.

· الحمد لله رب العالمين.. العزيز الغفار.. الواحد القهار.. لا يجرى عليه ليلُ ولا نهار.. العالم بلا إخبار.. المعبود بالقرآن والأذكار.

· الحمد لله رب العالمين.. خلق الإنسان من نطفة أمشاج بحكمته.. وسواه وهداهُ إلى فطرته.. وعلمهُ البيان برحمته.. ووهب له منه الذرية بقدرته.

· الحمد لله رب العالمين.. أنزل من السماء رزقا وفيرا.. وجعل في الأرض بركاتٍ وخيرًا وفيرا.. وسعت خزائنهُ كل شيء وما قدرهُ تقديرا.

· الحمد لله رب العالمين.. يعلم غائبة الأرض والسماء.. يُحصى مثاقيل الذر في الهواء.. وعلمهُ مُحيطُ بكل الأشياء..يسمعُ ويرى أنين الجنين في الأحشاء.

· الحمد لله رب العالمين.. الموجود بلا عله.. الكبير ليس من قله.. لا تصيبهُ المسكنة ولا المذلة.

· الحمد لله رب العالمين.. جعل الصلاة له ذكرا.. وجعل منها نفلا وفرضا.. وجعل الدعاء له شكرا.. والسجود لهُ قربا.

· الحمد لله رب العالمين.. أنزل السُنة والقرآن.. وتحدى بهما الإنس والجان.. وعلم الرسول روائع البيان.. وجعل محبتهُ شرطًا للإيمان.. وجعل طاعتهُ فوزًا بالرضوان.







