شاهد لأول مرة.. طائرة إماراتية في مطار بن جوريون

هبطت طائرة إماراتية تابعة لشركة الاتحاد، مساء اليوم الثلاثاء، قادمة من أبوظبي، في مطار بن جوريون، في سابقة من نوعها، بحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه جرى التنسيق للرحلة المباشرة بين أبو ظبي والسلطات في اسرائيل.

ولفتت إلى أن الطائرة محملة بأكثر من عشرة أطنان من المعدات الطبية الخاصة لمكافحة فيروس كورونا، هي عبارة عن تبرع من #ابوظبي للفلسطينيين، وسيتم توزيعها على الجهاز الصحي في السلطة الفلسطينية وغزة عبر الأمم المتحدة، وهي الجهة التي تنسق لتنفيذ المبادرة.

وأوضحت أنه بعد إفراغ حمولتها من المعدات التي على متنها سوف تقلع ثانية لأبو ظبي، كما لن يتواجد على متن الطائرة أي موظف رسمي ولن يبقى أي من ركابها في إسرائيل.

