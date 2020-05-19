حلم الثراء على طريقة المسلسل الإسباني.. لاكازا دي بابيل في مصر بـ قناع اللاعب محمد صلاح

متخذين من المسلسل الأسباني الشهير لاكازا دي بابيل "La Casa De Papel" طريقا للثراء، وضعت عصابة العاطلين بمدينة نصر في القاهرة خطتها، حين أعدوا أقنعة اللاعب محمد صلاح لإرتدائها أثناء إقتحام المحال التجارية وسرقتها كخدعة للهروب من كاميرات المراقبة وعدم تسجيل وجوههم.





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ولعل هذه الحيلة هي الأولى التى أستخدمتها عصابات السرقة والسطو المسلح في القاهرة الكبري، معتقدين بأنهم لاذو بالفرار من القبضة الأمنية، وأنه لا رادع لهم بعد إختفاء وجوههم خلف قناع اللاعب محمد صلاح قدوة بالمسلسل الأسباني الذي أختفت فيه العصابة خلف قناع وجه الفنان والرسام الإسباني السريالي سلفادور دالي.









عصابة مكونة من 4 افراد رصدتها كاميرات المراقبة في القاهرة، حال قيامهم بسرقة المحلات والمتاجر بمنطقة مدينة نصر، مرتدين جميعا قناع يحمل صورة اللاعب محمد صلاح، وأثناء تفقد المقدم حسام نصر رئيس مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول أثناء تفقده للحالة الامنية بشارع حسنين هيكل بدائرة القسم اشتبه فى 4 أشخاص يقومون بقص قفل محل تجارى، وعلى الفور تمكنت القوات الأمنية من ضبطهم وتبين أنهم 4 عاطلين عثر بحوزتهم على سلاح نارى ومقص حديدى، واقنعة وجه للاعب المصري محمد صلاح حتى يخفون معالم وجههم، واعترفوا بتكوينهم عصابة تخصصت فى سرقة المحلات والمتاجر بمدينة نصر .









وبمحافظة الجيزة، ظل حل الثراء يداعب الأصدقاء الثلاثة حتى وضعوا خطتهم لطلب سيارة عن طريق تطبيق إحدى الشركات وسرقتها، حيث نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، برئاسة اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة في ضبط عناصر تشكيل عصابى بالجيزة عقب قيامهم بسرقة قائد سيارة بالإكراه.





البداية كانت بلاغا تلقته مباحث قسم الهرم، من سائق بإحدى الشركات العاملة فى مجال نقل الركاب، مقيم بالقاهرة بقيام 3 أشخاص باستقلال السيارة قيادته عن طريق تطبيق الشركة عمله من مدينة أكتوبر لتوصيلهم إلى منطقة الوراق وحال سيرهم بالطريق الدائرى بدائرة القسم فوجئ بتعديهم عليه بالضرب بسلاح أبيض فأصابوه بجرح سطحى بالرقبة وإستولوا على السيارة وبداخلها مبلغ 1500جنيه وهاتفه المحمول وهربوا، وتم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة من خلال تتبع خط سير هروب الجناة بالسيارة أمكن ضبطها بدون لوحات معدنية بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر كما توصلت جهوده فريق البحث إلى أن وراء إرتكاب الواقعة ثلاثة أشخاص لإثنين منهما معلومات مسجلة - مُقيمين بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر.





وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبط إثنين منهم وبحوزتهما مسدس صوت - 2 سلاح أبيض "سكين" - هاتف محمول - 1500 جنيه "متعلقات المجنى عليه" وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب، وتم بإرشادهما ضبط اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارة المستولى عليها داخل سيارة مستأجرة بمعرفة أحدهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب .





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كما نجح ضباط أمن القاهرة فى ضبط تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب وقائع إنتحال صفة رجال شرطة والإستيلاء على أموال ومتعلقات المواطنين بمدينة نصر ، وامر اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة باتحاذ الاجراءات القانونية حيال الواقعة، حيث تبلغ للمقدم حسام نصر رئيس مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول من مواطنين، بسابقة تعرفهما على أحد الأشخاص عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" عقب عرضه شقة سكنية للبيع بدائرة القسم، وإتفقا معه على التقابل بذات المنطقة لمعاينة الشقة تمهيدًا لشرائها.





وفور وصولهما للمكان المتفق عليه فوجئا بعدد 5 أشخاص يستقلون سيارة طراز "فان" لم يتمكنا من إلتقاط أرقامها، وبحوزتهم أسلحة نارية قاموا بإستيقافهما وإيهامهما بأنهم رجال شرطة وإستولوا منهما على عدد 3 هواتف محمولة ولاذوا بالفرار، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أسفرت جهود فرق البحث الجنائى أن وراء إرتكاب الواقعة 4 عاطلين "لثلاثة منهم معلومات جنائية" – سائق.





وإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم أمكن ضبطهم حال إستقلالهم سيارتان طراز "فان" - إحداهما قيادة أحد المتهمين يعمل عليها كسائق "والمُستخدمة فى ارتكاب الواقعة" ، والأخرى "مستأجرة بمعرفة أحدهم"، وعثر بحوزتهما على بندقية خرطوش - فرد خرطوش - هاتف محمول "خاص بأحد المجنى عليهما "، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة بإستخدام السيارة قيادة أحدهم والأسلحة النارية المضبوطة بحوزتهم ، وأضافوا بتصرفهم فى باقى المسروقات بالبيع لأحد الأشخاص " لا يمكنهم الإرشاد عنه " ، وبتطوير مناقشتهم إعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المواطنين بأسلوب " النصب وإنتحال صفة رجال الشرطة" .





وأقروا بإرتكابهم واقعة سرقة مبلغ مالى 40 ألف جنيه من أحد المواطنين وتم بإرشادهم مبلغ مالى 16 ألف جنيه - عدد 4 هواتف محمولة "جارى التوصل لمالكيها"، وأقروا بأن المبلغ المالى المضبوط من متحصلات الواقعة وإنفاقهم باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية ، بإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.









ونجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة في الكشف عن عصابة لسرقة متعلقات المواطنين بأسلوب الخطف بعد الاستيلاء على أكثر من نصف مليون جنيه مخصصة لتغذية ماكينات الصراف الآلي، حيث تبلغ لقسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة من محاسب بفرع أحد البنوك كائن بدائرة القسم، عامل خدمات بذات البنك" أنهما عقب استلامهما مبلغ مالى قدره 550 ألف جنيه من البنك ووضعه داخل كيس بلاستيكى لتغذية ماكينات الصرف الآلى وحال توجههما لفرع أحد البنوك بميدان سفنكس فوجئا بقيام مجهولين يستقلان دراجة نارية بخطف الكيس منهما وبداخله المبلغ المالى وهربا.





تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة 4 مسجلين خطر، وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين وضبطهم وبحوزتهم مبلغ 301 ألف جنيه، سيارة ملاكى، وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب الخطف باستخدام دراجتين ناريتين، وأقروا بقيام أحدهم بخطف الحقيبة من المُبلغان وفر هاربًا وبرفقته آخر بالدراجة النارية قيادته، بينما كان المتهمان الآخران يستقلان دراجة نارية أخرى لمراقبة وتأمين الطريق لهما، واقتسامهم المبلغ المالى فيما بينهم، كما أقروا بأن المبالغ المالية والسيارة المضبوطة بحوزتهم من متحصلات السرقة وإنفاق باقى المبلغ، وتم بإرشادهم ضبط 2 دراجة نارية بدون لوحات معدنية "المستخدمتين فى ارتكاب الواقعة".









وألقى رجال الأمن بالقاهرة القبض على عناصر تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب جرائم سرقة السيارات بالإكراه بحوزتهم أسلحة نارية وذخائر، حيث تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس من أحد المواطنين، يعمل بتوصيل الركاب من خلال إحدى شركات النقل، أنه حال انتظاره لأحد عملائه بالسيارة قيادته، اعترضه شخصان مجهولان يستقلان سيارة ملاكى وأطلق أحدهما أعيرة نارية فى الهواء واستوليا منه على السيارة وهربا.





وأسفرت جهود فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث القاهرة أن وراء ارتكاب الواقعة إثنين من العناصر الإجرامية "لهما معلومات جنائية"، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما وبحوزتهما بندقية آلية- طبنجة - 21 طلقة مختلفة الأعيرة - 120 جرام لمخدر الهيروين.





وبمواجهتهما اعترفا تفصيليًا بإرتكابهما الواقعة، وأضافا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات من قائديها بالإكراه تحت تهديد السلاح، وأرشدا عن السيارة المستولى عليها لدى عميلهما مسجل شقى خطر" سبق إتهامه فى 10 قضايا متنوعة، كما أرشدا عن السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.