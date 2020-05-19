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حوادث

استغلوا أقنعة اللاعب محمد صلاح.. سقوط عصابة سرقة المحلات بمدينة نصر

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 06:26 م
المتهمين
المتهمين
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محمد صبرى
ألقت الأطواق الأمنية بالقاهرة القبض على  عصابة مسلحة مكون من 4 أفراد تسرق المحلات والمتاجر بمدينة نصر ، متخفيين وراء اقنعة لاعب الكرة العالمى محمد صلاح .

وكان المقدم حسام نصر رئيس مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول أثناء تفقده للحالة الامنية بشارع حسنين هيكل بدائرة القسم اشتبه فى 4 أشخاص يقومون بقص قفل محل تجارى .


على الفور تمكنت القوات الأمنية من ضبطهم وتبين أنهم 4 عاطلين عثر بحوزتهم على سلاح نارى ومقص حديدى، واقنعة وجه للاعب المصري محمد صلاح حتى يخفون معالم وجههم .

واعترفوا بتكوينهم عصابة تخصصت فى سرقة المحلات والمتاجر بمدينة نصر ، تم تحرير محضر وبعرضهم على النيابة العامة قررت حبسهم ٤ أيام على ذمة التحقيق .

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