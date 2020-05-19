استغلوا أقنعة اللاعب محمد صلاح.. سقوط عصابة سرقة المحلات بمدينة نصر

ألقت الأطواق الأمنية بالقاهرة القبض على عصابة مسلحة مكون من 4 أفراد تسرق المحلات والمتاجر بمدينة نصر ، متخفيين وراء اقنعة لاعب الكرة العالمى محمد صلاح .
وكان المقدم حسام نصر رئيس مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول أثناء تفقده للحالة الامنية بشارع حسنين هيكل بدائرة القسم اشتبه فى 4 أشخاص يقومون بقص قفل محل تجارى .
على الفور تمكنت القوات الأمنية من ضبطهم وتبين أنهم 4 عاطلين عثر بحوزتهم على سلاح نارى ومقص حديدى، واقنعة وجه للاعب المصري محمد صلاح حتى يخفون معالم وجههم .
واعترفوا بتكوينهم عصابة تخصصت فى سرقة المحلات والمتاجر بمدينة نصر ، تم تحرير محضر وبعرضهم على النيابة العامة قررت حبسهم ٤ أيام على ذمة التحقيق .