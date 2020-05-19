النفط.. النواب: عودة ارتفاع الأسعار العالمية إلى ما قبل كورونا

وأضاف النائب عاطف مخاليف، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه من المتوقع أن يستمر سعر النفط في الارتفاع، لاسيما بعد أن قامت مجموعة الأوبك بخفض إنتاجها، إلى جانب عودة الحركة الاقتصادية مجددًا، وهو أمر ضروري، حتى مع استمرار فيروس كورونا، لأن خطورة وأضرار الاقتصاد أكثر تأثيرًا من فيروس كورونا.
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وأكد عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بالبرلمان، أن سعر النفط سوف يعود أعلى من السعر الذي كان عليه قبل فيروس كورونا، وسوف يؤدي ذلك إلى ارتفاع ارتفاع في الأسعار.
وارتفعت أسعار النفط للجلسة الرابعة على التوالي يوم الثلاثاء وسط علامات على أن المنتجين يخفضون الإنتاج كما وعدوا وعلى تحسن الطلب، مع قيام مزيد من الدول بتخفيف القيود المفروضة للتصدي لجائحة فيروس كورونا.
وبحلول الساعة 1411 بتوقيت جرينتش، كان خام برنت مرتفعا 42 سنتا، أو ما يعادل 1.2 بالمئة، عند 35.23 دولار للبرميل.
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