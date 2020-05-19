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برلمان

منها عودة النشاط الاقتصادي.. برلماني يوضح أسباب ارتفاع سعر النفط

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 06:36 م
النفط
النفط
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عبد الرحمن سرحان

أرجع النائب عمرو الجوهري، عضو لجن الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، سبب ارتفاع سعر النفط، إلى تقليل مجموعة الأوبك إنتاجها، مشيرَا إلى أنه يتوقع استمرار ارتفاع أسعار النفط الفترة القادمة.

وقال النائب عمرو الجوهري، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن ارتفاع سعر النفط يعتبر مؤشر لعودة الحياة إلى طبيعتها بعد أزمة فيروس كورونا، وذلك بداية من الشهر المقبل، مضيفًا أن هناك العديد من الدول تستعد لعودة النشاط الاقتصادي مرة أخرى، وحركة الطيران بدأت في الاستعداد للعودة، وهذا الأمر سيكون له دور في ارتفاع سعر النفط مرة أخرى.

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وأكد عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بالبرلمان، أن الدول لن تستحمل الركود الذي حدث بسبب فيروس كورونا، لذلك فإنها مجبرة على التعايش مع الفيروس.

ارتفعت أسعار النفط للجلسة الرابعة على التوالي يوم الثلاثاء وسط علامات على أن المنتجين يخفضون الإنتاج كما وعدوا وعلى تحسن الطلب، مع قيام مزيد من الدول بتخفيف القيود المفروضة للتصدي لجائحة فيروس كورونا.

وبحلول الساعة 1411 بتوقيت جرينتش، كان خام برنت مرتفعا 42 سنتا، أو ما يعادل 1.2 بالمئة، عند 35.23 دولار للبرميل.

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