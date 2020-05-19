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ديني

بث مباشر لاحتفالية الجامع الأزهر بمناسبة ليلة القدر

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 10:20 م
الجامع الأزهر
الجامع الأزهر
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محمد شحتة
بدأت منذ قليل، احتفالية الجامع الأزهر، بمناسبة ليلة القدر، بحضور أئمة المسجد والعاملين به فقط، مع الالتزام باتخاذ كافة التدابير والاحترازات الوقائية.

وبدأت الاحتفالية بعد الانتهاء من صلاتي العشاء والتراويح بتلاوة لما يتيسر من آيات الذكر الحكيم، للقارئ الشيخ محمد رشاد، يليها كلمة للدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، يتحدث فيها عن فضل شهر رمضان، وليلة القدر المباركة، وكيفية التقرب فيها إلى الله عز وجل وطلب العفو والمغفرة منه تعالى، بالإضافة إلى فقرات من الابتهالات والأدعية الدينية يقدمها الشيخ حسام محمد أبو العز الأجاوي، المبتهل بالإذاعة والتليفزيون، والزهراء لايق حلمي، الطالبة بالصف الثاني الثانوي الأزهري، ويقدم فقرات الحفل، الإذاعي محمود عبد الرحمن، عضو المركز الإعلامي بالأزهر.

ونشر صفحات الأزهر الشريف على مواقع التواصل الإجتماعي، فعاليات الاحتفالية مباشرة ، حرصا من الأزهر على بث الأجواء الروحية المتصلة بالشهر الكريم، خاصة خلال العشر الأواخر، وما في لياليها من الأجر العظيم والفضل العميم، عسى أن يتقبل الله دعائنا ويفرج عنا أجمعين هذه الأزمة التي يعاني منها العالم بأكمله.





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