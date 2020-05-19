روحانيات رمضان .. منعتها كورونا وأعادها الجامع الأزهر .. صور

أدى المصلون من الأئمة والعاملين في الجامع الازهر، صلاتي العشاء والتراويح في ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك.





والتزم المصلون في الصلاة بالجامع الأزهر بالتباعد بين الصفوف وارتداء الكمامات منعا لانتشار العدوى وحفاظا على حياتهم.





وشملت صلاة العشاء والتراويح على القراءة بالقراءات العشر المختلفة من خلال أئمة الجامع الازهر ، وتمت الصلاة بقراءة جزء من المصحف الشريف.





وبثت صفحات الأزهر الشريف، الصلاة عبر البث المباشر ليشاهدها المسلمون في أرجاء دول العالم وهم في بيوتهم وتعود لهم روحانيات شهر رمضان المبارك التي حرمها منها وباء كورونا.





وشهدت الصلاة، تفاعلا كبيرا من متابعي الأزهر عبر مواقع التواصل الإجتماعي، حيث يتم النشر على : يوتيوب ، فيس بوك، انستجرام، تويتر.