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بين الناس

عصام يستغيث من وقف بطاقته التموينية لسبب غير حقيقى

الأربعاء 20/مايو/2020 - 07:01 م
صدى البلد
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وسام مختار
استغاث المواطن عصام الدين عبد الحميد محمد ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من وقف بطاقته التموينية الخاصة به . 

ويقول فى رسالته : أعانى من وقف بطاقة التموين الخاصة بى الصادرة من مكتب تموين مصر القديمة برقم 101005232416 بسبب امتلاك سيارات حديثة على الرغم من امتلاكى سيارتين أنا وأبنى الأولى لادا موديل 2006، وأبني فيرنا موديل 2013 وقد تم تصوير مستندات التظلم من مرور الدراسة وأرفاقهم بالتظلم ولكن لم  يتم عودة تفعيل البطاقة التموينية.

للتواصل مع القارئ    01223350305
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 ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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