عصام يستغيث من وقف بطاقته التموينية لسبب غير حقيقى

استغاث المواطن عصام الدين عبد الحميد محمد ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من وقف بطاقته التموينية الخاصة به .





ويقول فى رسالته : أعانى من وقف بطاقة التموين الخاصة بى الصادرة من مكتب تموين مصر القديمة برقم 101005232416 بسبب امتلاك سيارات حديثة على الرغم من امتلاكى سيارتين أنا وأبنى الأولى لادا موديل 2006، وأبني فيرنا موديل 2013 وقد تم تصوير مستندات التظلم من مرور الدراسة وأرفاقهم بالتظلم ولكن لم يتم عودة تفعيل البطاقة التموينية.





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