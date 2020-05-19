سيدة تستغيث من عدم تفعيل الرقم السرى لبطاقة التموين

ناشدت الحاجة سيدة عبد العظيم حسان حسن، المقيمة فى مدينة السادات، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزارة التموين، حل مشكلة بطاقة التموين الخاصة بها.





وتقول فى شكواها: "أناشد وزارة التموين حل مشكلة بطاقة التموين، حيث إنني أصرف الخبز فقط وعند صرف السلع التموينية أجد الرقم السري غير صحيح، وذهبت أكثر من مرة لمكتب تموين بركة الحاج بمنطقة البركة بالمرج القديمة لإعادة الرقم السري ولم يتم تفعيل طلبي، وأنا مسنة أرملة ولا يوجد لي دخل سوى المعاش".





رقم بطاقة التموين 101011227017

الرقم القومي 26502032200927

رقم التواصل 01151193288





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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360



