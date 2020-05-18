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بين الناس

أشرف يستغيث بالمسئولين لإعادة صرف التموين

الإثنين 18/مايو/2020 - 08:35 م
صدى البلد
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وسام مختار
شكا المواطن أشرف عبد الفتاح يوسف محمد من مركز الحامول محافظة كفر الشيخ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من حذف بعض أفراد أسرته من بطاقة التموين الخاصة به .

 طالب عبد الفتاح المسؤلين بحل مشكلته لصرف الدعم وإعانته على الظروف المعيشية الصعبة.

للتواصل مع القارئ رقم التليفون 01019626518
 الرقم القومى 27903281501374
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 ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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