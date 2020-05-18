أشرف يستغيث بالمسئولين لإعادة صرف التموين

شكا المواطن أشرف عبد الفتاح يوسف محمد من مركز الحامول محافظة كفر الشيخ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من حذف بعض أفراد أسرته من بطاقة التموين الخاصة به .





طالب عبد الفتاح المسؤلين بحل مشكلته لصرف الدعم وإعانته على الظروف المعيشية الصعبة.





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