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بين الناس

مواطنة تناشد أصحاب القلوب الرحيمة مساعدتها لتسديد ديونها

الأربعاء 20/مايو/2020 - 10:01 م
صدى البلد
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وسام مختار
ناشدت نجلاء فتحى، البالغة من العمر 35 عامًا، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، أصحاب القلوب الرحيمة،من أهل الخير ، مساعدتها على سداد، دين مقداره ٦ آلاف جنيه .

وتقول فى رسالتها : زوجى كان يعمل سائقًا، وعمل حادثة، وتم بتر قدمه، والسيارة التي كان يعمل عليها، مربوط عليها تأمينات بقيمة ٦ آلاف جنيه .
متابعة:  حاليا ليس لى أى دخل أنفق منه على أولادى، ولا على زوجى المريض، ولا أستطيع استخراج معاش، بسبب إنى متسجل لى العربية، يعنى هي متكسرة ومالهاش لازمة غير الديون إللى عليها، لدى التأمين .

 للتواصل مع الحالة: ٠١١١٢٦١٦٠٤٦
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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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