AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

المسماري: البوارج والطائرات التركية تقصفنا يومياً.. وهذا سبب الانسحاب من الوطية

الأربعاء 20/مايو/2020 - 01:32 ص
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
قال اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي إن القتال في الأراضي الليبية يدور منذ 3 أشهر، وأن الطائرات المسيرة التركية تقصف يوميا القوات الليبية.

وأضاف خلال مقابلة مع "الحدث" أن قاعدة الوطية شهدت نحو 4 محاولات للهجوم عليها ولكن تم صد هذه الهجمات من قبل الجيش الليبي.

وتابع أن البوارج التركية تقصف بشكل يومي قاعدة الوطية، لذا أصبح من غير المجدي المكوث في القاعدة، وتم اتخاذ قرار الانسحاب، لحماية الأفراد وتنظيم الصفوف.

وأوضح أن الجيش الليبي دافع كثيرا عن قاعدة الوطية خلال الـ4 أشهر الماضية، التي تبعد نحو 1300 كيلومتر عن بنغازي، وأصبح الدفاع عنها مكلفا للغاية.

وواصل: "أستغرب كثيرًا التهاني التي وردت على نجاح الميليشيات في عملية الوطية لم تكن للسراج بل كانت لأردوغان، والأيام القادمة ستشهد مفاجآت للسراج وغير السراج".

وأكمل: "نحن أن عدوان هو عدوان تركي قطري إرهابي، متطرفون وتكفيريون يقومون بهذه العمليات.. المعركة لن تنتهي ولكل معركة صفحات، ما شهدتموه أمس وأول أمس عبارة عن صفحة من بين هذه الصفحات".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الجيش الليبي يفضح أنقرة: بارجة تركية تقصف مواقعنا بمدينة العجيلات

السادسة خلال يومين.. الجيش الليبي يسقط طائرة تركية مسيرة

المسماري يكشف تفاصيل هجوم مليشيات أردوغان على قاعدة الوطية

الجيش الليبي: انسحابنا من قاعدة الوطية كان تكتيكيا

الجيش الليبي: الانسحاب من قاعدة الوطية لن يؤثر على سير المعارك

بعد الانسحاب التكتيكي.. الجيش الليبي يقصف قاعدة الوطية

ترشيحاتنا

دعاء ليلة القدر لابي المتوفي يبدل قبره من حفرة نار إلى جنة

النادي المصري: لم نتوقع وصول الأزمة مع حسام وإبراهيم حسن لهذه المرحلة.. فيديو

عالم بريطاني: فيروس كورونا لن ينتهي حتى مع وجود لقاح

إصابة رئيس جامعة الفيوم بـ فيروس كورونا واحتجازه في العزل الصحي

الدم بقى مية .. قصة اغتصاب وقتل هشام لابنة عمه الطفلة بالدقهلية

أخبار الفن .. كريم فهمي: أرفض اعتذار شقيقي أحمد عن رجالة البيت.. تفاصيل المشهد المحذوف من مسلسل البرنس

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سحور يقوي المناعة .. بيض تركي وبطاطس بالخضرة مع السلطة اليونانية

كيا تنفى وقف ستينجر وتحدث موديل 2021 .. صور

هينيسي تحول شاحنة فورد رابتور إلى سيارة أكثر شراسة.. صور