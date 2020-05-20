المسماري: البوارج والطائرات التركية تقصفنا يومياً.. وهذا سبب الانسحاب من الوطية

قال اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي إن القتال في الأراضي الليبية يدور منذ 3 أشهر، وأن الطائرات المسيرة التركية تقصف يوميا القوات الليبية.





وأضاف خلال مقابلة مع "الحدث" أن قاعدة الوطية شهدت نحو 4 محاولات للهجوم عليها ولكن تم صد هذه الهجمات من قبل الجيش الليبي.





وتابع أن البوارج التركية تقصف بشكل يومي قاعدة الوطية، لذا أصبح من غير المجدي المكوث في القاعدة، وتم اتخاذ قرار الانسحاب، لحماية الأفراد وتنظيم الصفوف.





وأوضح أن الجيش الليبي دافع كثيرا عن قاعدة الوطية خلال الـ4 أشهر الماضية، التي تبعد نحو 1300 كيلومتر عن بنغازي، وأصبح الدفاع عنها مكلفا للغاية.





وواصل: "أستغرب كثيرًا التهاني التي وردت على نجاح الميليشيات في عملية الوطية لم تكن للسراج بل كانت لأردوغان، والأيام القادمة ستشهد مفاجآت للسراج وغير السراج".





وأكمل: "نحن أن عدوان هو عدوان تركي قطري إرهابي، متطرفون وتكفيريون يقومون بهذه العمليات.. المعركة لن تنتهي ولكل معركة صفحات، ما شهدتموه أمس وأول أمس عبارة عن صفحة من بين هذه الصفحات".