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محافظات

جهاز حماية المستهلك بأسوان يرصد مخالفات بعض الصيدليات.. صور

الأربعاء 20/مايو/2020 - 05:14 ص
صدى البلد
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شاذلى عبد الفتاح
يواصل جهاز حماية المستهلك بأسوان برئاسة صالح فنجرى الصغير بالتعاون مع إدارة التفتيش الصيدلى بأسوان برئاسة الدكتور إسلام شمروخ مدير الإدارة بتنظيم حملة مشتركة للتفتيش والتحقق فى مجموعة من بلاغات وشكاوى المواطنين التى وردت للجهاز الفترة الماضية.

نجحت جهود الحملة أثناء قيامها بالتفتيش الميدانى والتحرى على مخازن المستلزمات الطبية والصيدليات بمركز ومدينة أسوان من خلال فرقة مُحققى الجهاز برصد مخالفات متنوعة بين منتجات غير صالح للاستهلاك الآدمى وأخرى مجهولة المصدر ومنتجات غير مسجلة بوزارة الصحة المصرية وغير مصرح بتداولها بالسوق. 

وشملت قائمة المضبوطات 152 علبة أمبول بإجمالى 759 أمبولة، بجانب 94 علبة جوانتى طبى غير معقم ، وعدد 18 زجاجة كحول إيثيلى 70% (75)، بالإضافة الى 90 جوان طبى و 200 جوان طبى معقم، و600 قطعة "أوفر شوز"، وعدد17 طقم عمليات.

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ويناشد رئيس جهاز حماية المستهلك بأسوان بالمواطنين بالتفاعل بإيجابية عند وجود بتلقى شكاوى وبلاغات من خلال الموقع الإلكترونى للجهاز او صفحة الجهاز على موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك" أو من خلال مقر الجهاز خلف مجلس مدينة أسوان وأيضًا من خلال خدمة رسائل الواتس آب على رقم 01281661880 او من خلال الخط الساخن الخاص بالجهاز على الرقم 19588.

ويأتى ذلك فى إطار جهود الدولة المصرية من خلال الحرص على سلامة المواطنين من خلال مراقبة وضبط الأسواق بهدف التأكد من جودة المستلزمات الطبية والأدوية المتداولة، وبتوجيهات من اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، والدكتور راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك، والدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان، والدكتور محمد محمود النجار مدير إدارة التفتيش الصيدلى.
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