من مطبخك.. نوع مهمل من البذور يساعد على خفض الكوليسترول

توجد الكثير من الفوائد صحية لبذور البرتقال ، فهى غنية بفيتامين سى الذى يساعد فى تسريع مستوى الطاقة في جسمك.







وإليك أبرز فوائد بذور البرتقال يقدمها موقع "بولد سكاي" الهندي.





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1. محاربة السرطان







يمكن أن تساعد بذور البرتقال وغناها بمضادات الأكسدة فى محاربة الجذور الحارة والحد من خطر الإصابة بسرطان القولون ذلك بالإضافة إلى غنى تلك البذور بمركب D-limonene الذى يحد من ظهور سرطان الرئة وسرطان الجلد وحتى سرطان الثدي.





2. محاربة الإجهاد







يمكن أن تساعد البذور في زيادة مستويات الطاقة لديك. تساهم أحماض البالمتيك والأوليك واللينوليك في البذور في تسريع مستوى الطاقة في جسمك





3. ضبط ضغط الدم







غني بذور البرتقال بفيتامين B6 يساعد في إنتاج الهيموجلوبين وضبط ضغط الدم





4. تعزيز المناعة







بذور البرتقال غنية بمضادات الأكسدة وفيتامين سي الذى يساعد على تعزيز جهاز المناعة



5. خفض الكوليسترول







تلعب الألياف القابلة للذوبان في البذور أيضًا دورًا مهمًا في تقليل مستويات الكوليسترول السيئة و الحد من الكولسترول السيئ منخفض الكثافة (LDL).

